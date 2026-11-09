El ciclo bajista de Banco de México

El jueves 5 de noviembre, un número importante de economistas fuimos tomados por sorpresa al conocer que tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) votaron por reducir el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a Un Día de 6.50% a 6.25%, su nivel más bajo desde principios de 2022.

La sorpresa resulta paradójica, pues las minutas de la reunión de septiembre ya apuntaban en esa dirección. Esos mismos tres miembros, que entonces votaron por mantener la tasa junto con los otros dos integrantes de la Junta, expresaron que habría espacio para “evaluar una disminución puntual en la tasa de referencia”, “valorar la posibilidad de una disminución en la tasa de referencia si las condiciones lo permitieran” y “discutir la conveniencia de realizar un ajuste fino a la baja en la tasa de referencia.”

Si nos lo dijeron, ¿por qué entonces la mayoría no anticipábamos un recorte? Probablemente por los recientes movimientos del tipo de cambio peso-dólar. Entre la decisión del 24 de septiembre y el cierre del 1° de octubre, la paridad cambiaria pasó de $17.50 a $18.37 pesos, una depreciación de 5% en apenas cinco sesiones. La velocidad del movimiento llamó la atención. Varios pensamos que, ante un ajuste de esa magnitud en tan poco tiempo, los tres miembros abiertos a una baja rectificarían su postura. Quizá no un alza, pero al menos una pausa.

La presión cambiaria no cedió. El 8 de octubre, con la publicación de las minutas que revelaron la disposición de la mayoría de los miembros de la Junta a disminuir la tasa, el peso extendió su caída frente al dólar hasta un nivel de $18.80 el 30 de octubre, una depreciación cercana a 7.5% respecto al nivel reportado un mes antes. Ahí sí, varios pensamos que no se anunciaría un recorte y más bien Banxico mantendría su tasa en 6.50%

No ocurrió así. La mayoría de los miembros de la Junta determinó bajar la tasa en 25 puntos base bajo los argumentos de que el proceso desinflacionario ha continuado y, sobre todo, “que ante las condiciones de holgura (económica) prevalecientes, el traspaso de los movimientos cambiarios a los precios sería limitado”.

El comunicado del 5 de noviembre cerró la puerta a más recortes en el corto plazo: “Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta”. Al considerar la guía prospectiva, podría intuirse que el ciclo de recortes concluyó.

No obstante, la pausa podría no ser tan extendida. El factor que definirá el margen de Banxico no necesariamente estará en México, en la inflación local o en sus determinantes. Podría estar en la Reserva Federal (FED). Si el banco central norteamericano enfrenta menos presión inflacionaria y mantiene su tasa sin cambios, Banxico recuperaría espacio para recortar nuevamente. La tasa de referencia de nuestro banco central podría llegar a 6.00%.

Por otra parte, si el nuevo Congreso demócrata restringe el financiamiento del conflicto en Medio Oriente y se registra otra caída relevante en el precio del petróleo, y si ese mismo Congreso implementa una regulación más estricta a la expansión de la inteligencia artificial que modere la demanda asociada a la construcción de centros de datos e insumos de alta tecnología (hasta ahora elementos inflacionarios), la inflación de Estados Unidos podría acercarse a su objetivo con mayor rapidez y abriría la puerta a recortes por parte de la FED.

Si eso sucede, el piso de la tasa de referencia en México podría no estar en 6.00%. Podría estar más abajo.