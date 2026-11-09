Pemex ‘se esfuerza’ por depender menos del Gobierno: Recortará 64% los apoyos federales en 2027

Petróleos Mexicanos (Pemex) todavía necesitará recursos públicos para cumplir con sus compromisos de deuda durante el 2027, aunque se prevé que las aportaciones financieras que recibe del Gobierno Federal se reduzcan en un 64 por ciento para el próximo año, reveló Juan Carlos Carpio, director general de la empresa.

“En 2027 necesitaremos 64 por ciento menos aportaciones del Gobierno Federal; aportaciones cuyo único y exclusivo destino es el pago de la deuda financiera de mercados internacionales, sin considerar intereses”, señaló el directivo durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El anuncio representa un ajuste respecto a la meta presentada por el Gobierno federal en agosto de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de la Secretaría de Hacienda aseguraron que Pemex dejaría de necesitar apoyos gubernamentales a partir de 2027 para cubrir sus amortizaciones de deuda, debido a que contaría con recursos propios suficientes.

El director general de Pemex destacó que, al cierre de septiembre de 2026, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 y una reducción de aproximadamente 20 mil millones de dólares respecto al año anterior.

Asimismo, indicó que la deuda de corto plazo disminuyó 43.5 por ciento, mientras que la relación entre deuda financiera y EBITDA pasó de ocho a cuatro veces.

En términos operativos, Pemex reportó un EBITDA de 385 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 49 por ciento, impulsado por mayores ventas y menores costos.

“El indicador financiero EBITDA creció 49 por ciento en 2026, impulsado por mayores ventas y menores costos y la estimación es que siga creciendo”, afirmó Carpio.

El funcionario agregó que la petrolera cuenta con un plan de inversión superior a 1.8 billones de pesos para el periodo 2025-2030, que contempla actividades de exploración, extracción, refinación y rehabilitación de infraestructura.

Pemex inicia trabajos en Coahuila para evaluar extracción de gas no convencional

En temas operativos, el directivo adelantó que la empresa inició trabajos en Coahuila para evaluar la viabilidad de extraer gas natural de yacimientos no convencionales, como parte de una estrategia para incrementar la producción nacional de este combustible y fortalecer la soberanía energética del país.

El funcionario explicó que las primeras actividades comenzaron hace unas semanas en la comunidad de Hidalgo, Coahuila, donde se perforó un pozo para captar agua salobre, es decir, aquella que no es apta para consumo humano.

El objetivo es determinar las características de este recurso hídrico y verificar que no exista conexión con acuíferos de agua dulce, antes de avanzar hacia otras etapas de evaluación de los yacimientos no convencionales.

“Con base en las recomendaciones del comité de expertos, hace unas semanas se inició la fase de evaluación en el Estado de Coahuila, en la comunidad de Hidalgo, con la perforación de un pozo de captación de agua salobre o no apta para consumo humano”, señaló.

Carpio detalló que el proyecto forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno federal, que contempla la participación de especialistas de instituciones públicas para analizar la viabilidad técnica y ambiental de aprovechar estos recursos.

“Estamos en espera de los resultados que confirmen las características del agua salobre, y la ratificación de que no exista comunicación con los acuíferos de agua dulce, garantizando la desconexión hidráulica”, agregó.