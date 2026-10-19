Fusión Viva Aerobus-Volaris dará solidez financiera a nuevo grupo aéreo: Airbus

La fusión entre Viva Aerobus y Volaris generará una estructura financiera más sólida, la cual no solo beneficiará a dos aerolíneas, sino que también repercutirá en los pedidos de aviones que realizará el nuevo Grupo Más Vuelos a su único proveedor, Airbus.

La empresa que nacerá, en caso de obtener la aprobación del regulador mexicano, tiene como objetivo consolidar sus estructuras para obtener eficiencias en la adquisición de aeronaves, así como en la operación de su red conjunta.

“Ellos consideran que esa fusión va a ser muy buena para su estabilidad financiera y desarrollo; va a ser positivo para nosotros un Grupo Más Vuelos de los dos mucho más sólido y con una participación de mercado tan importante en un país tan crítico como es México, es en el largo plazo positivo para ellos como para nosotros”, refirió Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe.

En el marco del Foro del Líderes de Aerolíneas de la región, Barreira refirió que si las aerolíneas consideran que la fusión les generará beneficio, entonces esta mejora también tendrá un impacto positivo en el suministro de aeronaves, que Airbus fabrica para ambas empresas aéreas mexicanas.

Toda la flota de Viva Aerobus, así como la de Volaris, está conformada por aviones del fabricante europeo Airbus.

Actualmente, 250 aeronaves de este fabricante integran las flotas de las dos aerolíneas que están en proceso de fusionarse.

Esta cantidad de aviones representa, en conjunto, el 52 por ciento del total de la flota aérea de aerolíneas nacionales registradas ante la autoridad en el segundo trimestre de este año.

Asimismo, los pedidos ya firmados, y que formarían parte de las aeronaves de la nueva empresa Grupo Más Vuelos, superan el centenar, los cuales serán entregados en los siguientes años.

La eventual aprobación de la fusión de empresas aéreas generaría una concentración del 75 por ciento de los pasajeros en el país en manos de una sola empresa.

Aunque las aerolíneas han comentado que esta alianza permitiría mantener los precios de los boletos de avión, aún no se tiene claro si la autoridad antimonopolios colocará algún candado para asegurarse de que esto ocurra.

Cabe señalar que la consolidación de las aerolíneas ha sido una de las directrices que ha seguido la industria aérea en América Latina: mientras que hace un par de décadas había más de cien aerolíneas en la región, al cierre del año pasado solo un tercio de ese volumen estaban operativas.

Adicionalmente, la mayor cantidad de líneas aéreas en América Latina pertenecen a cinco grupos de aerolíneas que controlan el tráfico de pasajeros.