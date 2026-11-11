Ciberataques bancarios aumentan 70% en México y hackers cambian modus operandi: ¿Cómo roban tu dinero?

México registró el mayor crecimiento de ataques de troyanos bancarios en América Latina, con un aumento de 70 por ciento en un año, reveló la firma de seguridad Kaspersky.

Fabio Assolini, investigador líder de Seguridad Sénior de la empresa, advirtió que seis de las ocho principales familias de estos programas maliciosos son de origen brasileño.

“Brasil no solo es víctima de este tipo de amenaza, también exporta este tipo de amenaza en toda la región y México es uno de los países a donde se dirigen este tipo de ciberataques”, afirmó el especialista en ciberseguridad durante el Cyber Security Week de 2026 desde Salvador de Bahía.

¿Cuántos ciberataques se comenten en México por minuto?

Assolini detalló que Kapersky bloqueó 2.12 millones de ataques de troyanos bancarios en América Latina entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, un incremento de 7 por ciento. El volumen equivale a cuatro ataques por minuto.

“En México se registraron 189 mil bloqueos, alrededor de 517 ataques al día; aquí estamos hablando de un crecimiento de 70 por ciento, el más alto de toda la región”, detalló.

Hackers cambian su método para robar dinero a bancos

El especialista explicó que los delincuentes dejaron de concentrarse en robar cuentas individuales y ahora buscan penetrar directamente en las redes de los bancos para alcanzar sus sistemas de liquidación.

“El trabajo que están realizando estos cibercriminales es gigante, tengo que infectar víctima a víctima para tener control de la red y acceder a las cuentas, esa es su forma de pensar”, describió sobre la lógica que llevó a los criminales a cambiar su estrategia.

Ahora realizan labores de reconocimiento e identifican sistemas internos y API, todo ello con la finalidad de acceder a la infraestructura financiera para sustraer mayores montos.

“El blanco es la institución financiera que ahora está en mayor riesgo en toda la región (…) si no tienen las medidas adecuadas de ciberseguridad, pueden cometer el robo en minutos”, afirmó Assolini.

Entre las familias de malware detectadas, Grandoreiro concentró 12.95 por ciento de los bloqueos y Phorpiex, 10.25 por ciento. Un troyano bancario es un programa malicioso diseñado para robar credenciales, datos de tarjetas e información financiera y facilitar operaciones fraudulentas.