Karol G reprograma concierto en el Estadio GNP HOY: ‘Se está priorizando su salud’

Karol G reprogramó su concierto de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros por motivos de salud. (Fotoarte con imágenes de EFE/José Méndez)

Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta... Mejor guarda las piñas, las flores y todo el outfit tropicoqueto: la cantante colombiana Karol G pospuso su concierto programado para este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, esta tarde OCESA confirmó que, por motivos de salud, el tercer show de Karol G se cambiará para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo lugar.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla. KAROL G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento”, dice el mensaje.

La gira Viajando por el Mundo Tropitour acaba de completar tres fechas en el Estadio BBVA de Monterrey (6, 7 y 8 de noviembre) y tenía contempladas tres más en el Estadio GNP Seguros (13, 14 y 15 de noviembre).

Karol G regresó a México con su gira Viajando por el Mundo Tropitour, que contempla seis conciertos en el país. EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

Durante los dos primeros conciertos, que incluyen una espectacular coreografía sobre agua y una escenografía de una caverna de piedra gigante, la ‘Bichota’ tuvo como invitadas especiales a Thalía y Belinda; se especulaba que esta noche estaría Paulina Rubio, exintengrante de Timbiriche.

¿Qué pasará con los boletos de Karol G y cómo solicitar un reembolso?

OCESA informó que los boletos para el concierto de Karol G en CDMX serán válidos para la nueva fecha, por lo que los asistentes no necesitan realizar ningún cambio.

Quienes prefieran solicitar la devolución de su dinero pueden hacerlo a través de su cuenta de Ticketmaster. Para iniciar el proceso deben seleccionar el botón de Ayuda y consultar las indicaciones correspondientes.

La empresa también compartió el siguiente enlace para resolver dudas sobre el procedimiento: Política de compra de Ticketmaster.

Según datos difundidos en un comunicado previo de OCESA, de los compradores de las fechas del Estadio GNP Seguros, el 65.9% es de la Ciudad de México y el Estado de México, “lo que significa que aproximadamente uno de cada tres asistentes viajará desde otras entidades”. Además, se registraron usuarios internacionales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guatemala y Colombia.

La cantante colombiana tenía programada una tercera presentación en la capital mexicana este domingo 15 de noviembre. EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

El regreso a México de Karol G con ‘Viajando por el Mundo Tropitour’

La cantante colombiana regresó a México con seis presentaciones como parte de Viajando por el Mundo Tropitour. Además, acaba de ganar dos Latin Grammy con su álbum ‘Tropicoqueta’: Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón por ‘Verano Rosa’.

Los conciertos de esta gira incluyen en su setlist temas que catapultaron su carrera, como ‘Tusa’ y ‘Si antes te hubiera conocido’.

Antes de los conciertos, llegó al país para celebrar su álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, con un evento especial el pasado 4 de noviembre en Ciudad de México.

La gira cuenta con 63 conciertos confirmados en distintos mercados. Tras concluir su etapa por Norteamérica, donde vendió más de un millón de boletos, el recorrido continúa por Latinoamérica y Europa.

En México, las presentaciones también representan un movimiento para el sector turístico y comercial. De acuerdo con estimaciones de CONCANACO SERVYTUR difundidas por OCESA, los conciertos en la capital generarían una derrama económica aproximada de 460 millones de pesos, de los cuales 300 millones corresponderían al hospedaje y 160 millones al consumo local.