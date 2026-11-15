¿Qué sabemos de ivonescimab, el medicamento con resultados contra el cáncer de pulmón que EU rechazó?

La empresa biotecnológica había solicitado autorización para utilizar el tratamiento en un subtipo poco frecuente de cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa avanzada, después de que los pacientes recibieran previamente medicamentos dirigidos contra el EGFR, una proteína que puede impulsar el crecimiento de las células tumorales. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también representa un golpe para su socio chino Akeso Inc., desarrollador original del medicamento, denominado ivonescimab, que actualmente lo comercializa en China.

La FDA emitió una llamada Carta de Respuesta Completa (Complete Response Letter), en la que comunicó que no puede aprobar la solicitud de Summit en su estado actual, debido a que el medicamento no logró prolongar la supervivencia de los pacientes de manera estadísticamente significativa. Aunque consiguió evitar que el cáncer avanzara, este resultado por sí solo no es suficiente para justificar su aprobación, explicó la compañía en un comunicado publicado el domingo.

“Estamos decepcionados por los pacientes y sus familias que esperan opciones de tratamiento adicionales para esta enfermedad”, declaró el director ejecutivo de Summit, Bob Duggan, en el comunicado. El directivo señaló que la empresa continuará investigando los efectos del medicamento en otros tipos de cáncer.

“Nuestra misión sigue siendo mejorar los resultados de los pacientes que enfrentan necesidades médicas importantes aún sin atender, y ese es un trabajo que vale la pena realizar”, añadió Duggan.

El ivonescimab es el medicamento de inmunoterapia contra el cáncer de doble acción que se encuentra en una etapa más avanzada de desarrollo. Al igual que las inmunoterapias tradicionales, activa el sistema inmunológico de los pacientes para que ataque las células cancerosas, pero también actúa contra un factor que favorece el crecimiento de los vasos sanguíneos que alimentan los tumores.

¿Por qué la FDA rechazó el medicamento?

La decisión de la FDA se centró en un grupo relativamente reducido de pacientes: personas con cáncer de pulmón provocado por mutaciones en el gen EGFR, para quienes un tratamiento habitual de primera línea no funcionó o dejó de ser efectivo. Summit había estimado anteriormente que más de 14 mil pacientes en Estados Unidos podrían ser candidatos al medicamento cada año. Sin embargo, Javier Manso Polo, analista de Bloomberg Intelligence, había proyectado ventas potenciales de apenas 230 millones de dólares para 2035.

El rechazo podría tener repercusiones más amplias. El medicamento desarrollado en China por Akeso y respaldado por Summit adquirió una importancia simbólica después de captar la atención internacional en 2024, cuando ambas compañías anunciaron que había superado a Keytruda, de Merck & Co., el medicamento contra el cáncer más vendido del mundo, en un ensayo clínico de fase avanzada realizado en China.

Los resultados alentaron una serie de acuerdos de licencias relacionados con medicamentos similares desarrollados en China.

Desde entonces, el ivonescimab se ha convertido en un referente para medir el avance de la industria biotecnológica china. El revés del domingo significa que los inversionistas tendrán que esperar más tiempo para comprobar si los éxitos obtenidos en China pueden reproducirse en otros mercados del mundo.

Summit había solicitado a la FDA la autorización para tratar el subtipo de cáncer relacionado con el EGFR, una enfermedad para la que Keytruda, de Merck, no ha logrado consolidarse como tratamiento. Esto ocurrió pese a que los reguladores ya habían advertido a la compañía que sus datos no eran suficientemente sólidos.

Las expectativas de aprobación eran “mínimas”, escribieron analistas de Jefferies en un informe del 27 de octubre.

La compañía tiene planes que van más allá de esta primera aplicación y actualmente desarrolla varios ensayos clínicos globales de fase 3 para demostrar la eficacia del ivonescimab en otros tipos de cáncer, incluidos estudios en los que se compara directamente con Keytruda.

En septiembre, AstraZeneca Plc anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en Summit para colaborar en el desarrollo del ivonescimab y combinarlo con otros medicamentos de su portafolio, lo que refleja su potencial para tratar distintos tipos de cáncer.

Si los estudios en curso arrojan resultados favorables, los analistas estiman que el medicamento podría generar ventas totales por 3 mil 800 millones de dólares para 2030, de acuerdo con Bloomberg Intelligence. Akeso, por su parte, tiene previsto recibir regalías de poco más de 10 por ciento por las ventas del producto en Estados Unidos.