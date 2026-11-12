¿Otra predicción de Los Simpson? Lo que sabemos de un supuesto apagón mundial el 17 de noviembre

El rumor de un apagón de 72 horas involucra a Los Simpson y un simulacro. Esto se sabe sobre el 17 de noviembre.

¿Los Simpson lo harán de nuevo? En las últimas horas ha circulado una advertencia en redes sociales: que el próximo martes 17 de noviembre podría ocurrir un supuesto apagón mundial que dejaría sin electricidad, internet y servicios bancarios a millones de personas durante 72 horas.

La teoría ha dado pie a todo tipo de especulaciones, desde un supuesto ciberataque internacional hasta el colapso de los sistemas tecnológicos. Incluso hay quienes han relacionado la fecha con un episodio de Los Simpson, la serie animada que durante años ha sido señalada en internet por supuestamente anticipar acontecimientos de la vida real.

Pero, ¿qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?, ¿por qué se habla de un apagón mundial y de un posible evento apocalíptico?, ¿qué fue lo que supuestamente predijeron Los Simpson? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Qué tienen que ver Los Simpson con un supuesto apagón mundial?

Todo surge a partir de una escena de un episodio de la temporada 35 de Los Simpson, estrenado en noviembre de 2023. En el capítulo, Lisa muestra una página de su diario con la fecha del 17 de noviembre y una anotación relacionada con una tormenta. La historia también incluye un apagón en Springfield.

“Para recordar el gran apagón que casi destruyó nuestra ciudad. Todo comenzó un frío día de noviembre, cuando podíamos ver nieve afuera de un museo. No teníamos electricidad, ni esperanza de conseguirla”, relata Lisa.

Pero, ¿por qué una fecha que apareció en un episodio tres años atrás está generando tanta inquietud ahora?

La respuesta tiene que ver con una coincidencia. Este año, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, junto con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, anunciaron para el 17 de noviembre una prueba nacional del sistema de alerta de emergencia.

Según se ha difundido en videos, se trata de “un ejercicio para comprobar que las autoridades tienen control absoluto de la radio y televisión y cortar en cualquier momento la transmisión para enviar mensajes de emergencia a la población”.

Las teorías alrededor del 17 de noviembre

Dicha coincidencia ha alimentado las interpretaciones apocalípticas. Una de ellas señala el colapso total de las comunicaciones y los sistemas digitales que desatarían una crisis de la infraestructura esencial, como hospitales y bancos.

Algunas personas han llevado la teoría todavía más lejos relacionándola con una crisis internacional o una posible tercera guerra mundial. También hay quienes interpretan la tormenta como una metáfora de un cambio social o tecnológico que, eventualmente, llevaría a la aniquilación de la humanidad.

Pero más allá de estas especulaciones, los usuarios destacan que la historia toca un tema que sí forma parte de las preocupaciones actuales: nuestra dependencia de la energía eléctrica y la tecnología.

Bancos, hospitales, comercios, medios de comunicación y millones de trabajadores utilizan sistemas digitales para realizar sus actividades. Una interrupción prolongada del suministro eléctrico podría afectar servicios esenciales y complicar distintas tareas de la vida diaria.

¿Qué pasará realmente el martes 17 de noviembre?

En efecto, FEMA anunció el pasado 28 de octubre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esta se realizará alrededor de las 2:20 de la tarde, hora del este, y llegará únicamente a través de la radio y la televisión.

Durante la prueba, las transmisiones habituales serán interrumpidas brevemente para emitir un mensaje de alerta. El propósito es verificar que el sistema pueda funcionar correctamente cuando las autoridades necesiten comunicar una emergencia a la población.

La agencia también aclaró que el aviso no se enviará a los teléfonos celulares y que las personas no necesitan realizar ninguna acción.

Es importante precisar que se trata de un ejercicio de las autoridades estadounidenses, no de una alerta sobre un apagón ni de un simulacro anunciado para México.

Infodemia MX también se pronunció al respecto y precisó que “no existe ningún reporte oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE Nacional) o del Gobierno México sobre un supuesto ‘apagón masivo’ en el país o a nivel mundial” y que no existirá ninguna afectación a la red eléctrica ni repercusiones en territorio mexicano.