‘Pedro y ¿Homero? eran hermanos’: Los Tigres del Norte aparecerán en Los Simpson; ¿cuándo sale el episodio?

Los Tigres del Norte aparecerán en un episodio especial de 'Los Simpson', que se estrena el 28 de diciembre.

La producción de Los Simpson confirmó la participación de Los Tigres del Norte en un episodio especial, donde la legendaria agrupación presentará un corrido mexicano original titulado “El corrido de Pedro y Homero”.

El anuncio fue publicado por las cuentas oficiales del programa en X (antes Twitter), donde ‘con bombos y tarolas’ dieron a conocer que este fin de semana llega a las pantallas esta colaboración.

Con ello, los referentes de la música regional mexicana entran dentro del universo de Los Simpson, serie animada considerada como una de las más longevas y populares de la televisión global.

¿Cuándo se estrena el episodio con Los Tigres del Norte?

La fecha confirmada para la emisión del episodio especial es el domingo 28 de diciembre de 2025 por la cadena FOX en Estados Unidos. Aún no hay un horario específico oficial para México, pero la transmisión se alinea con la parrilla general de programación del fin de semana en la red estadounidense.

Posteriormente, la colaboración llega a distintos territorios a través de servicios de streaming como Disney+, como ocurrió con otras participaciones de celebridades y eventos especiales de la serie.

De qué trata la aparición de Los Tigres del Norte en ‘Los Simpson’

Aunque FOX no ha revelado la sinopsis completa del episodio, pero la presentación de la canción sugiere una narrativa que combina el formato tradicional del corrido (una forma musical que narra historias desde la experiencia popular) con el estilo satírico y narrativo de Los Simpson.

Los Tigres del Norte interpretarán un corrido original, escrito específicamente para este episodio, bajo el título ‘El corrido de Pedro y Homero’. La producción de la serie combinó el anuncio con dos ilustraciones en las que la agrupación aparece en el escenario dentro del universo de Springfield.

En las imágenes, los integrantes de la banda (adaptados al estilo animado) tocan acordeón, guitarras y otros instrumentos tradicionales, mientras Homero Simpson baila con vestimenta mexicana y el personaje de Pedro el abejorro observa la escena desde el público.

La aparición de Los Tigres del Norte en Los Simpson destaca por integrar la música regional mexicana en uno de los productos culturales estadounidenses más influyentes.

Los Tigres del Norte y la importancia de su música en México y EU

Formados en 1968 en Sinaloa, Los Tigres del Norte han narrado historias sobre migración, vida fronteriza y justicia social en su repertorio musical, consolidándose como referentes del corrido tradicional y moderno.

En los últimos años, Los Tigres del Norte han expresado de manera pública una posición crítica frente a las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente en temas relacionados con migración.

Tras el regreso de Trump al poder, la banda de música norteña manifestó su rechazo a discursos y decisiones que consideran excluyentes, reiterando su llamado a una visión más amplia sobre la diversidad social y racial en Estados Unidos.

En entrevista con EFE durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, celebrados en Las Vegas, los integrantes del grupo fijaron su postura con una declaración directa sobre el mandatario estadounidense.

“Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”, señaló la banda.

Con información de EFE