De Springfield a una galaxia muy, muy lejana: Los Simpson celebran a ‘Star Wars’ con cortometraje

Este martes tenemos para ti información sobre el nuevo cortometraje de Disney+, el remake de Nosotros los Nobles que prepara Netflix, el primer finalista de la Champions y más.

No es un día de festejos si no hay sorpresas. Feliz #StarWarsDay para todos.

¿Cuál de todos estos estrenos van a ver primero?#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/5dcrzJ10UO — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 4, 2021

Los Simpson celebran a Star Wars con cortometraje

En el día más importante para los fanáticos del universo galáctico, Disney+ celebrará este 4 de mayo con un corto de Los Simpson con temática de Star Wars. Titulado The Force Awakens From Its Nap (Maggie Simpson en El despertar de la siesta) será uno de los estrenos del día que conmemora de manera informal la mega franquicia de ciencia ficción creada por George Lucas.

La protagonista del cortometraje es nada más y nada menos que la menor de la familia amarilla: Maggie Simpson. Star Wars llegará a la ciudad ficticia de Springfield... y este martes 4 de mayo se transmitirá por la plataforma de streaming

“En una guardería muy, muy lejana... pero aún en Springfield, Maggie está en una épica búsqueda de su chupón robado. Su aventura la pone cara a cara con jóvenes padawan, señores Sith, droides, escoria rebelde y una batalla definitiva contra el lado oscuro, en este cortometraje original que celebra la galaxia de Star Wars”, se lee en la sinopsis.

El corto de Los Simpson es uno más de los estrenos que se tienen este 4 de mayo como Star Wars Biomes y Star Wars Vehicle Flythroughs, además de la serie animada ya anunciada Star Wars: The Bad Batch, un spin-off de Star Wars: The Clone Wars, también debutará en el Star Wars Day.

La serie sigue a los clones experimentales y de élite de Bad Batch presentados por primera vez en la serie animada aclamada por la crítica.

Netflix prepara remake de Nosotros los Nobles en inglés

Netflix está trabajando en una adaptación en inglés de la película mexicana Nosotros los Nobles (2013) de Gary Alazraki.

Esta nueva versión se llamará We Are the Nobles y tendrá el mismo trama: Cuando Germán Noble, un manipulador y poderoso empresario, descubre que los haraganes de sus hijos Javi, Bárbara y Charlie están tirando sus vidas por la borda, decide fingir la quiebra de su empresa para darles una lección.

Esta versión será producida por Chris Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe, quienes llegaron a un acuerdo con Netflix para que la plataforma albergue la nueva producción, según el medio especializado Deadline.

En tanto, Variety informó que el productor de la cinta original, Gary Alazraki, junto con FilmSharks, será el productor ejecutivo.

Riyad Mahrez celebra tras anotar el segundo gol del Manchester City en la victoria 2-0 ante el PSG. (AP)

City elimina a PSG y llega por primera vez a una final de Champions

El Manchester City venció 2-0 al París Saint-Germain este martes, y jugará su primera final de Champions League. Un doblete de Riyad Mahrez fue suficiente para que los pupilos de Pep Guardiola sueñen con su primera Orejona el próximo 29 de mayo en Estambul.

A pesar de controlar el balón en el primer tiempo, los parisinos no pudieron obtener la victoria en el partido de vuelta de la semifinal del torneo europeo. Tras el primer gol de Mahrez al minuto 11, el equipo de Mauricio Pochettino se fue desdibujando.

Con el marcador global 4-1, la eliminatoria favoreció a los ‘citizens’, que jugarán su primera final de Champions League.

La portada del sencillo 'Cumbia a la gente' de Guaynaa y Los Ángeles Azules. (AP)

Ángeles Azules y Guaynaa llevarán su cumbia de gira

Los Ángeles Azules quieren llevar a Guaynaa en su próxima gira por sus 40 años de trayectoria para interpretar juntos su nuevo éxito, Cumbia a la gente.

“Queremos ver si Guaynaa nos va a acompañar a algunos de estos eventos”, dijo Cristina Mejía Avante, corista y percusionista de la agrupación de cumbia mexicana, en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

“Es una canción muy bonita, muy rítmica, que realmente a todos nos va a gustar bailarla. Simplemente al tocarla la sientes, tienes el ritmo”, añadió en referencia al sencillo lanzado el 22 de abril, cuyo video suma casi 7 millones de vistas en YouTube.

Los Ángeles Azules anunciaron recientemente una gira estadounidense con fechas previstas de agosto a marzo en ciudades como San Antonio, Dallas, Houston, Washington, Los Ángeles y Las Vegas.

Sin dudar un segundo, Guaynaa respondió que le “encantaría”. Y es que para el rapero puertorriqueño de 28 años fue un gusto poder hacer un proyecto con artistas que escuchó desde pequeño.

Meghan, duquesa de Sussex, y la portada de su próximo libro para niños ‘The Bench’. (AP)

La duquesa Meghan publicará libro para niños

Meghan, la duquesa de Sussex, publicará su primer libro para niños, basado en la relación entre el príncipe Enrique y su hijo Archie.

Random House Children’s Books anunció este martes que The Bench será publicado el 8 de junio.

Será ilustrado por el reconocido artista Christian Robinson y Meghan narrará la edición audiolibro. El libro presenta a un grupo diverso de padres e hijos y los momentos que comparten, de acuerdo con un comunicado anunciando su publicación.

Surgió de un poema que le escribió Meghan a Enrique por su primer Día del Padre tras el nacimiento de Archie, señala la misiva.

“Ese poema se convirtió en esta historia”, dijo Meghan. “Christian lo matizó en hermosas y etéreas ilustraciones de acuarela que capturan la calidez, la alegría y el consuelo de la relación entre padres e hijos de todo tipo; esta representación era especialmente importante para mí, y Christian y yo trabajamos estrechamente para retratar este lazo especial a través de un lente inclusivo”.

El libro es uno de varios proyectos que Meghan y Enrique han anunciado desde que renunciaron a sus deberes reales a comienzos de 2020. Meghan, la actriz conocida previamente como Meghan Markle, narró la película de Disney sobre naturaleza Elephant y la pareja tiene un contrato con Netflix. Su primer proyecto para el servicio de streaming se enfoca en los Juegos Invictus, una competencia para personal militar con enfermedades y lesiones así como veteranos que ha sido apoyado por Enrique.

Archie cumple 2 años el jueves. Meghan y Enrique esperan a su segundo hijo, una niña, para más adelante este año.

Con información de AP