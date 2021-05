¡Tenemos cita! Marvel revela títulos y fechas de estreno de las secuelas de ‘Black Panther’ y ‘Captain Marvel’

Después de estar fuera de 2020 por completo debido a los retrasos causados por la pandemia de COVID-19, Marvel Studios y Disney anunció este lunes las fechas de lanzamiento y los títulos oficiales de las secuelas de Black Panther y Captain Marvel.

A través de un video, que da un repaso de lo que viene por delante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, se conoce cómo es que estas dos futuras películas serán conocidas de manera formal.

En la pantalla grande, Marvel tiene Black Widow en julio, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos en septiembre y Eternals en noviembre, con Spider-Man: No Way Home de Sony que se lanzará en noviembre.

Más allá de 2021, Marvel Studios tiene mucho bajo la manga con aún más programas de Disney+ en varias etapas de desarrollo, como la serie Moon Knight dirigida por Oscar Isaac, así como varias películas.

Algunos de estos se anunciaron en 2019 cuando Marvel Studios presentó inicialmente sus planes de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pero otros, como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, se confirmaron desde entonces.

Ahora, en un nuevo tráiler titulado Marvel Studios Celebrates The Movies, el estudio celebró el legado de la franquicia, con imágenes de varias películas e incluso parte de la reacción de la audiencia a Avengers: Endgame.

Marvel también reveló nuevas imágenes de Black Widow y Shang-Chi, así como las primeras imágenes de la película Eternals. Además, el video confirma que la secuela de Black Panther se titulará Black Panther: Wakanda Forever y Captain Marvel 2 se titulará The Marvels.

Además, se dieron a conocer las fechas de lanzamiento de Ant-Man 3 y Guardianes de la Galaxia 3: la primera se estrenará el 17 de febrero de 2023, y la segunda el 5 de mayo de 2023.