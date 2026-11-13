Imagen de Javier Milei se desploma: Cristina Kirchner sale con mejor calificación positiva

La imagen de Javier Milei se ha deteriorado a medida que el desempleo se consolida como la mayor preocupación entre los argentinos, a un año de las elecciones presidenciales en Argentina.

Alrededor del 62 por ciento de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, frente al 36 por ciento que lo valora positivamente, según LatAm Pulse, una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada el viernes. En la encuesta anterior, el 59 por ciento tenía una imagen negativa del presidente y el 38 por ciento, una positiva.

Las valoraciones de sus principales rivales políticos, en cambio, mejoraron, aunque en general siguen siendo impopulares. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, considerado un claro aspirante a la presidencia, obtuvo una valoración positiva del 39 por ciento, un aumento de 2 puntos, mientras que su valoración negativa se mantuvo estable en el 54 por ciento.

La expresidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y tiene prohibido ejercer cargos políticos, registró la imagen positiva más alta, con un 41 por ciento, según la encuesta.

Los argentinos señalan al desempleo como su principal preocupación, y la mitad lo ubica entre los principales problemas del país, por delante de la corrupción y la inflación. Esto representa una advertencia para Milei, quien centró su mensaje en los avances para reducir la inflación, mencionada por cerca de un tercio de los votantes entre sus principales preocupaciones.

El sector privado formal perdió puestos de trabajo casi todos los meses desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, y alrededor del 70 por ciento calificó como malo el mercado laboral del país.

Los inversores comenzaron a posicionarse de cara a las elecciones deshaciéndose de bonos soberanos argentinos, que se ubicaron entre los de peor desempeño de los mercados emergentes en los últimos tres meses. El rendimiento de los bonos argentinos con vencimiento en 2035, entre los más líquidos, superó el 13 por ciento en noviembre, frente a menos del 9 por ciento en julio.

Wall Street empieza a temer que Milei enfrente un camino difícil hacia la reelección, ante la desaceleración del crecimiento y la falta de avances legislativos en el Congreso. La aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos también alimentó la percepción de que el presidente Donald Trump podría no brindar ayuda financiera antes de los comicios, como hizo antes de las elecciones de mitad de mandato de Argentina en 2025.

Las probabilidades de victoria de Milei disminuyeron en los mercados de predicción y cayeron al 43 por ciento en noviembre desde el 56 por ciento del mes pasado en Polymarket.

AtlasIntel encuestó a 2.364 personas en línea entre el 5 y el 9 de noviembre, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%.