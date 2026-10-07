Edgar volvió a caer... pero en el amor: Protagonista del ‘primer video viral en México’ se casa

Edgardo Martínez Esparza, mejor conocido por el video de ‘La caída de Edgar’ subido hace más de 20 años, celebrará próximamente su boda.

Por medio de sus redes sociales, Edgar anunció que se casará con la arquitecta Valeria Bermea el próximo sábado 10 de octubre. En mayo de 2025 compartió fotos de su compromiso, con una pedida de mano en compañía de sus seres cercanos.

De acuerdo con lo revelado por la arquitecta, la ceremonia se realizaría en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Apenas a mediados de septiembre, Edgar apareció en el podcast del creador Alejandro Villanueva Madness, donde confirmó que había estado viendo ideas para su boda en redes sociales y lo comparó con la forma en que, actualmente, los fenómenos de internet duran poco.

“Ahorita me estoy a punto de casar y estoy guardando videos de cosas de bodas que quieres meterle. Y desde hace un año vas metiendo. Hace ratito me metí y ni me acordaba que había guardado esto. Eran cosas que estaban de moda en su momento hace un año, pero, por lo mismo que hay todo el tiempo nuevas, nuevas cosas, se te olvida. Ya nada te sorprende. Es una dopamina de ratitos y se te olvida”, expresó.

¿Quién es Edgardo Martínez, el niño que protagonizó el video de ‘La caída de Edgar’?

Actualmente, Edgardo Martínez tiene 32 años. Originario de Monterrey, relata que era un “niño normal” como todos los demás; sin embargo, se convirtió en uno de los primeros personajes ‘virales’ —incluso antes de que se popularizara el término— de internet.

Cuando el video fue subido por su primo, sin que él lo subiera, Edgar tenía 11 años. Entonces, mediante Messenger —extinto chat que ofrecía Microsoft—, le pasaron el video, que tenía 20 mil visitas.

Según contó, estaba en el pueblo de sus abuelos: San Carlos, una pequeña ranchería de ejidos donde pasaba la Semana Santa, a hora y media de Monterrey, en la carretera hacia Laredo. “Es un pueblo de dos, tres casas, había un río”, contó.

Según explicó, su primo Raúl estaba grabando todo el tiempo y, al final de las vacaciones, le presentaban la ‘película’ a sus tíos.

“Estaba famosa la película de Piratas del Caribe. Cuando íbamos, ya habían planeado que me iban a tirar. Ya después me dijeron. El video original duraba como tres minutos. Fuimos al río, pasamos y, de regreso, es cuando sale el video”, explicó.

Según contó, llevaba un palo en la mano porque supuestamente estaban grabando una película de piratas y esa era la espada que estaba usando.

“Yo termino escena cuando digo ‘ya nada’. No se me borra la imagen de cuando iba cayendo”, explicó. “Todo mal, olía gacho, feo, feo”, contó sobre el momento en que cayó. Sobre quien lo tiró, era un amigo de sus primos; sin embargo, le perdieron la pista. “Después, ya nunca volví a saber de él”.

Después de ello, se fue llorando a la casa de sus abuelos y contó que solo se había caído en el río. Su primo lo quería mandar al programa Ay Caramba de TV Azteca, pero, ante la negativa de su tío, solo lo subieron a YouTube, una página que pensaban que veía poca gente.

Tras ello, le hicieron bullying a Edgar por el video en la escuela pero solo por una temporada; un tiempo después, lo buscaban los medios de comunicación y lo abordaban en público por la fama que tuvo tras el video.

Edgar realizó un comercial para Gamesa, lo invitaban a programas y posteriormente era una celebridad local; sin embargo, poco a poco creció y dejó de ser reconocido.