¡Del río al altar! Protagonista de ‘La caída de Edgar’ se casará con Valeria Bermea

Edgar Martínez, conocido por su video viral 'La caída de Edgar', se casará en 2026 con su prometida.

Eres old, ¿pero así de old? El primer video viral en redes sociales fue ‘La caída de Edgar’, donde el protagonista, de solo 11 años, le pedía a su primo que no moviera un tronco para no caer al río. Ahora, ‘el mismo que viste y calza’ se va a casar.

Aunque Edgar Martínez, nombre del personaje viral, anunció su compromiso hace varios meses, es hasta ahora que hace ruido en redes, sobre todo con aquellos que crecieron con su clip.

Hace unas semanas, su prometida, Valeria Bermea, anunció la fecha y sede de la boda, lo que generó emoción entre los seguidores de la estrella digital y la arquitecta.

¿Cuándo se va a casar Edgar Martínez, del video viral?

En las redes sociales de la arquitecta Valeria Bermea, con la que Edgar tiene una relación desde diciembre de 2016, se compartió el Save the date (aparta la fecha) de su boda.

Ambos revelaron que su boda será el 10 de octubre de 2026, es decir, dentro de poco más de un año. Y aunque ellos son de Monterrey, eligieron Cuatrociénegas, Coahuila, para su unión en matrimonio.

El anuncio lo hicieron el pasado 27 de agosto, y acumula casi mil ‘me gusta’ en Instagram, así como comentarios felicitando a la pareja.

¿Cuándo se comprometió Edgar el de la caída?

Aunque la noticia de la fecha emocionó a los seguidores de la pareja, lo cierto es que se comprometieron meses antes. El pasado 26 de mayo lo hicieron oficial en redes sociales.

“Un día muy especial con personas muy especiales”, escribió Valeria Bermea en su perfil de Instagram, acompañado de un carrete de fotos en el que aparece la pareja en un viñedo, donde Edgar Martínez le pide matrimonio a su novia.

En las fotos aparecen acompañados de varios integrantes de las familias de ambos, lo que hizo más especial aquel momento. Además, mandaron a hacer un pastel especial con la frase ‘Just engaged’ (recién comprometidos).

‘La caída de Edgar’: Así es el video que lo hizo viral

El fenómeno de La caída de Edgar se mantiene como uno de los momentos más recordados en la cultura digital de México.

Este video, subido a Internet el 8 de mayo de 2006, muestra a Edgar Martínez, originario de Monterrey, tratando de cruzar un arroyo mientras se sujeta de un tronco. Entre risas, su primo lo desequilibra y provoca que termine en el agua. El momento clave llega con la reacción del niño, quien exclama con enojo la frase: “¡Ya güey!”, que rápidamente se popularizó en redes.

Su espontaneidad, la naturalidad del accidente y el toque cómico hicieron que se compartiera de forma masiva en blogs, correos electrónicos y las primeras comunidades digitales en México.

Este caso es considerado el inicio de la era de los videos virales en México, mucho antes del auge de TikTok, Instagram o Facebook.

¿Qué pasó con Edgar Martínez después de hacerse viral?

El protagonista no tardó en volverse un personaje público. Edgar apareció en programas de televisión como Otro Rollo, además de participar en campañas publicitarias que aprovecharon su popularidad. Sin embargo, no todo fue positivo: la fama inesperada también trajo burlas y acoso escolar, lo que convirtió su infancia en una etapa complicada.

Con el paso de los años, el video se transformó en un símbolo de la cultura pop de la década de los 2000 y sigue siendo uno de los más recordados cuando se habla de los videos más virales de internet en México.

Hoy, Edgar Martínez tiene 30 años y ha sabido darle un nuevo rumbo a su vida tras la fama. Estudió Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey, donde buscó alejarse de la sombra de su viralidad infantil.