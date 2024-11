Otra vez en ‘onda con la chaviza’: ¿Quién es ‘Chill Guy’ y por qué se hizo viral?

Decir ‘es de chill’ cuando nos referimos a una broma, ya pasó de moda: lo de hoy es ser un ‘Chill Guy’, y no hay mejor representación para eso que ¿un perro? Así como se han viralizado memes del Buen Fin, llegó este para quedarse.

Si eres asiduo consumidor de redes sociales, habrás visto los memes de Kevin James en una pose despreocupada y con sonrisa pícara. Bueno, el ‘Chill Guy’, como lo bautizaron en Internet, nos recuerda mucho a él.

'Chill Guy' es un meme que se ha comparado con la foto del actor Kevin James que también es meme. (Foto: Captura de pantalla / X)

¿Qué es el ‘Chill Guy’?

‘Chill Guy’, conocido también como ‘Chico Chill’ o ‘Chill de cojones’, es un personaje animado de Internet con aproximadamente un año de existencia, pero que apenas se viralizó en redes sociales.

Se trata de un perro antropomorfo (es decir, que tiene cierta apariencia humana) con una gran nariz, orejas pequeñas y ojos grandes y expresivos, mismos que se mezclan con unas cejas ligeramente arqueadas y una sonrisa que llama la atención de millones de usuarios en Internet.

El ‘Chill Guy’ tiene sus patas (¿o manos?) en los bolsillos del pantalón con una posición en la que encoge los hombros. Para completar al personaje, le envuelve un suéter gris. Y en todo momento, su semblante parece de despreocupación.

'Chill Guy' es un meme en tendencia que nació hace un año. (Foto: Redes sociales)

¿Cómo nació el ‘Chill Guy’?

Aunque en las últimas semanas la mayoría de personas en Internet utilizan al ‘Chill Guy’ en miles de memes, lo cierto es que este personaje vivió en el anonimato prácticamente por un año.

El creador del ‘perrito chill y de cojones’ es el artista Phillip Banks, quien ‘lo dio a luz’ el 4 de octubre de 2023 en X (antes Twitter) bajo la leyenda: “No le da importancia a nada”. Y aunque entonces hubo quienes se identificaron con la ilustración, su viralidad llegó hasta 2024.

TikTok y X fueron claves para que la difusión del ‘Chill Guy’, pues incluso se comparten videos con la imagen del llamado ‘tío tranquilo y chill de cojones' mientras suena de fondo el tema ‘Mis’, de Alex G, en específico el verso de “They make it look so easy” (“Lo hacen parecer tan fácil" en español).

Su popularidad e importancia trascendió a tal grado que tenía su propia criptomoneda, como el Dogecoin, llamada precisamente $CHILLGUY, que alcanzó un valor de 405 millones de dólares, de acuerdo con el sitio CoinMarketCap.

Sin embargo, Phillip Banks inició un proceso legal por el uso de su ilustración sin autorización, aunque eso no impide que comparta muchas de las imágenes graciosas basadas en su ilustración.

Phillip Banks cuando publicó por primera vez la imagen del 'Chill Guy'. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del ‘tío chill y de cojones’

Desde hace algunos meses empezó a circular la imagen de ‘Chill Guy’, pero no fue hasta semanas atrás que llegó a Latinoamérica para quedarse, pues todos lo utilizan como sinónimo de despreocupación, de ‘buena ondita’ y hasta de ‘irreverencia’ ante situaciones complicadas.

En la actualidad hay muchos memes divertidos usando a este personaje, que a pesar de vivir situaciones complicadas, no le afecta porque es ‘un tío chill de cojones'; tranquilo, pasivo y sin interés de adentrarse en problemas cotidianos.

Si tú también eres ‘chill y de cojones’, te dejamos algunos memes muy graciosos sobre el ‘Chill Guy, con el que más de una persona ya se identificó y que no deja de aparecer en internet.

Memes divertidos del 'Chill Guy', también conocido como 'tío tranquilo chill de cojones'. (Foto: Redes sociales)

