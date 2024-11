Así eran los regaños de José Ramón Fernández a su equipo: ‘Ahora resulta que sales en TvNotas’

Las reuniones de los reporteros con José Ramón Fernández en su época en Tv Azteca siempre comenzaban con un regaño, tal como le ocurrió a la reportera y conductora Inés Sainz, quien relató cómo tuvo su primer programa de televisión.

Así lo aseguró Alex Blanco, actual conductor en Fox Sports, en uno de los episodios de su podcast ‘AlExpuesto’ en el que participó Christian Martinoli, periodista y conductor de Tv Azteca.

Tanto Alex Blanco como Martinoli trabajaron junto con José Ramón Fernández en sus primeros años como reporteros deportivos.

“Como siempre era regaño de entrada”, explicó Alex Blanco, al recordar cómo eran las juntas con Jose Ramon Fernandez.

¿Cómo fue el regaño de José Ramón Fernández a Alex Blanco?

El actual periodista de Fox Sports relató que un día llegó a Tv Azteca y “José Ramón me mandó a llamar”.

–Como siempre era regaño de entrada, dijo Alex Blanco

–Sí, respondió Martinoli

–Entonces, veo que tiene un TvNotas (una revista especializada en información de espectáculos) en la mano en la mesa.

La descripción de la escena provocó la carcajada de Christian Martinoli.

José Ramón Fernández José Ramón Fernández trabajó en Tv Azteca antes de cambiarse a ESPN. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

“(José Ramón Fernández) Me dice ‘ahora resulta —y me empieza a señalar la revista— que estás saliendo en TvNotas. Yo no sabía ni de qué me hablaba”, continuó Alex Blanco con su relato.

Tras señalar que desconocía las razones por las que estaba en una de la páginas de la revista, Blanco aseguró que la publicación ocurrió después de que “había ido a cenar con Betty”, sin dar más detalles del nombre de la mujer.

“Era una de esas fotos lejanas, en un restaurante colombiano que ya ni existe ahí en Insurgentes y aparecía la sombra (de su acompañante) y yo me veía ahí”.

–Ah, ahora resulta que estás saliendo y eres famoso. Esto no es lo que queremos, dijo Alex Blanco mientras imitaba el tono de voz de José Ramón Fernández. “Después ya se alivianaba”, agregó.

–José Ramón tenía la tarea con nosotros de, por ejemplo, si un programa nos invitaba, no podíamos ir, no podíamos dar entrevistas, o sea nosotros nada de lo que hoy se hace, siguió Martinoli.

–Él (José Ramón Fernández) tenía que autorizar todo, agregó Blanco.

–Sí, si no, no se podía. No podías salir en un comercial, no podías dar una mención, no podías ir a un programa incluso del canal, no se podía hacer nada a menos que él diera el aval, por eso la situación de que Alex saliera en la revista le molestó, aseguró Martinoli.

¿José Ramón Fernández es leyenda del periodismo?

Durante el podcast con Christian Martinoli, Alex Blanco cuestionó a su invitado si José Ramón Fernández es una leyenda del periodismo en México.

Martinoli respondió que actualmente, David Faitelson, quien trabajó con José Ramón Fernández en Tv Azteca y en la cadena ESPN antes de firmar con Televisa, “es el más brillante, es el tipo que maneja agendas, mueve agendas, es el tipo que destroza, que levanta”, mientras que “José Ramón es el decano, es el maestro, es el todopoderoso, es el líder de opinión más fuerte que ha tenido el país en cuanto a deportes se refiere”.

Tanto Alex Blanco como Martinoli recordaron los nombres de periodistas deportivos que trabajaron con José Ramón Fernández y mencionaron a Raúl Orvañanos, Carlos Albert, Francisco Javier González, Adrián Vega Barajas, ‘Toño’ Moreno, David Medrano.

“Yo creo que José Ramón es el número 1 en la historia. Es el mejor. Entiendo que los americanistas estarán en totalmente en desacuerdo, la gente que le gustan las transmisiones de Televisa estarán en desacuerdo (…) Yo pasé muy buenos momentos con José Ramón, también pasé terribles momentos con José Ramón, pero cuando lo veo, lo quiero, lo abrazo. Le tengo un enorme respeto y cariño al viejo. Sinceramente muchos de nosotros le debemos el cobrar”, finalizó.