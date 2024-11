¿Cómo fue la relación de Inés Sainz con ‘Joserra’? ‘Aquí no hay dinero para la niña’

¿Se llevan mal? Inés Sainz consiguió su primer programa de TV luego de conseguir entrevistas con diferentes jugadores del Real Madrid, pero en su historia de inicio en el medio deportivo aparece un nombre de manera constante y es el de José Ramón Fernández.

La conductora de televisión contó que su primer paso para poder llegar a trabajar de comentarista fue conocer a ‘Joserra’ para pedirle trabajar juntos en un espacio de entrevistas a distintos deportistas.

“Esperé a que terminara de grabar, entonces me presentó, le pedí a José Ramón 3 minutos par pedirle estar en su equipo y permitir a las mujeres trabajar contigo (...) Le di un borrador y me dijo que le gustaba el proyecto, aunque no había dinero y no me iban a dar las entrevistas”, dijo la periodista que ha cubierto diferentes ediciones del Super Bowl en el pódcast Marca2 con Marco del Prete.

“Cuando lo conocí, le contesté unas preguntas, me dijo que me llamaba, pero eso no pasa, le presenté mi proyecto y me dijo que no había dinero para que la niña viajara por el mundo”, continuó Sainz.

En ese momento, la conductora Inés Sainz viajó a España para solicitar entrevistas con Luís Figo, ganador del balón de oro, gastó sus ahorros para viajar y también pidió dinero a sus patrocinadores. Cuando regresó para entregarle el proyecto al comentarista José Ramón Fernández, recibió una respuesta negativa e incluso agresiva.

Inés Sainz es una comentarista deportiva. (Foto: Instagram @inessanz01)

José Ramón rechazó trabajar con Inés Sainz

“Regresé con José Ramón Fernández para contarle (...) me dice ‘¿qué crees niñita estúpida, me vas a decir cómo hacer televisión?’ Me quedé en shock y conteniendo el llanto, me fui de ahí (...) fui con Ricardo Salinas, le dije que Joserra me dijo que no salía nunca, es Deportips y pidió que nadie, ni él lo pudiera tocar”, contó en el mismo pódcast.

Sin embargo, después fue invitada por el comentarista deportivo para participar con él en el programa Los protagonistas, con el fin de entrevistar a medallistas olímpicos.

“A ti no se te puede decir no, nunca lo imaginé, te felicito, es momento de unirte a nosotros y vas a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (...) desde ese momento colaboré con él y mi carrera tuvo un boom internacional”, terminó Inés Sainz.

Inés Sainz tiene una trayectoria de más de 20 años en el periodismo deportivo. (Foto: Instagram / @inessainz01).

¿Por qué Inés Sainz tenía prohibido practicar deportes de contacto?

Inés Sainz tiene un pasado dentro de las canchas porque en su adolescencia y juventud practicaba deportes, así lo contó en el mismo pódcast citado anteriormente: “Me gusta hacer deporte, practiqué Taekwondo, era cinta negra. Fue supervivencia con mis hermanos y para poderme defender, mucho tiempo hice futbol, basquetbol y me dediqué al atletismo, hacía equipo con mis amigas”.

La conductora de televisión de 46 años nacida en Querétaro contó que tuvo una pelea en un partido y por ello su mamá le prohibió practicar deportes de contacto.

“Un día en un partido se calientan los ánimos y nos agarramos a golpes, tristemente le rompí la nariz a una rival, era muy brava”, dijo la presentadora de TV.