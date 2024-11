Eliminado de ‘Quién es la Máscara’ 2024 HOY 24 de noviembre: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

¡Fuera máscara, fuera máscara! Es domingo de realities en la televisión mexicana y llega el momento de sorprendernos con famosos debajo de enormes botargas en ¿Quién es la Máscara?

Hasta ahora se han desenmascarado a ocho participantes, con identidades insospechadas como la cantante Majo Aguilar y el actor Martín Ricca.

Horario y transmisión: ¿Dónde y a qué hora ver al eliminado de ‘Quién es la Máscara’ hoy?

La sexta temporada del reality show musical se transmite cada domingo a las 20:30 horas (tiempo central de México), a través de televisión abierta (Canal de las Estrellas) o ViX (streaming).

La sorpresa de este 24 de noviembre es que Bárbara de Regil, ganadora de la quinta temporada de Quién es la Máscara, regresa al programa como invitada especial en una noche con temática ochentera.

Fecha: domingo 24 de noviembre

Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal de Las Estrellas, ViX.

Bárbara de Regil es una de las invitadas para el programa del domingo 24 de noviembre. (Foto: Instagram @barbaraderegil)

Personajes y jueces de ‘¿Quién es la máscara?’ 2024

Durante seis programas, los investigadores (Anahí Puente, Juanpa Zurita, Martha Higareda y Carlos Rivera) han seguido las pistas para revelar la cara de cada vez más celebridades.

Estos son todos los personajes que mantienen su identidad en secreto dentro del programa:

Azul

Cacahuate Enchilado

Camilo Mandrilo

Freddie Verdura

Huesito Peligroso

Orni

Ranacuajo

Ricardilla

Robotso

Tutupótama

Venustiano

Quién es la máscara Ellos son todos los eliminados de '¿Quién es la máscara? (Foto: Instagram @quieneslamáscara)

Celebridades que salieron de ‘¿Quién es la máscara?’ 2024: Del primer al octavo eliminado

Varios famosos han hablado sobre lo complicado de participar en el reality show con atuendos tan pesados y calurosos; otros se han encariñado, como Martín Ricca, actor de Alebrijes y Rebujos, quien dijo a Las Estrellas:

“Darle vida a un personaje que no puede dar la cara y eso tiene su grado de dificultad. Lleva su tiempo poder procesarlo, pero ha sido muy lindo porque me han ayudado muchísimo, me han hecho sentir muy bien... Fue una gran aventura, desde salir de casa tapado, que nadie te pueda ver, todo ese misterio, eso me gustó mucho, fue algo totalmente nuevo para mí, fue lo que me dejó esta hermosa aventura que viví”.

Hasta ahora, así van los eliminados del programa: