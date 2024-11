Inés Sainz rechazó entrevista con Manuel Neuer por ‘arrogante’: ‘Me fui porque me estaba humillando’

Inés Sainz consiguió su programa de TV y las pruebas y complicaciones superadas solo fueron los primeros problemas a los cuales se enfrentó a lo largo de su trayectoria dentro del periodismo deportivo.

La presentadora de televisión que trabajó con José Ramón Fernández en Los Protagonistas conoció al portero alemán Manuel Neuer, titular de la ‘Mannschaft’ y jugador clave en el Bayern Múnich, sin embargo, ni siquiera tuvieron una plática porque, de acuerdo con sus declaraciones, el arquero mostró una actitud arrogante.

Inés Sainz es una conductora deportiva. (Foto: Mexsport)

¿Qué pasó entre Manuel Neuer e Inés Sainz?

Inés Sainz, nacida en Querétaro, contó detalles de los inicios dentro del periodismo deportivo, pero también reveló cuál fue su ‘peor entrevista’ o al menos una de las más incómodas.

“Una que quedó completamente truncada fue con Manuel Neuer, portero de la Selección de Alemania. Yo gestioné hacer varias entrevistas previas a un mundial, estaba Thomas Muller, Bastian Schweinsteiger y llegó su turno (...) Estaba sentado, le comento si puede estar de pie, no iban a ser más de 15 o 20 minutos, me dijo que no, le pedí que me acercara la silla y me detuvo, me obligó a estar de pie y él sentado”, explicó la conductora de TV en el pódcast Marca2 con Marco del Prete.

“Se volteó cuando le hice la primera pregunta, me fui y no le hice la entrevista, no puedo, no me siento bien y me está humillando, no me nace y no la quise hacer (...) Yo estaba de pie, él sentado con una arrogancia, no es la imagen que quiero proyectar”, continuó la excompañera de José Ramón Fernández.

“Yo siempre hago las entrevistas de pie porque cuando son sentados siempre se echa, juegan con algo o se distraen, si están de pie te platico con las manos, están derechitos, hay camaradería”, explicó Inés Sainz.

Inés Sainz ha cubierto ediciones del Super Bowl, Juegos Olímpicos y Mundiales de futbol. (Foto: Instagram @inessanz01)

¿A qué futbolistas entrevistó Inés Sainz al principio de su carrera?

La especialista en deportes cubrió ediciones de Super Bowl, el Gran Premio de México, Mundiales y más, pero al principio de su carrera tuvo que gastar sus ahorros para viajar a Europa y poder entrevistar a Luís Figo, ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, no solo tuvo la oportunidad de platicar con el exjugador portugués, también con otros futbolistas profesionales, estos son los nombres que Inés Sainz dio en el pódcast citado anteriormente.