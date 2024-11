¿Cómo va la liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX HOY? Resultados del Play In al momento

La Liga MX vive momentos decisivos en el Play In del Apertura 2024 con los duelos Chivas vs. Atlas y Tijuana vs. América en el que se disputan las últimas oportunidades para clasificar a la Liguilla.

‘El Rebaño' sigue perdido: fue derrotado 2-1 por los ‘Zorros’ del Atlas en el Estadio Akron (Guadalajara) tras un intenso enfrentamiento que iba parejo... hasta una falta de Fernando ‘Pollo’ Briseño, la cual le dio un penal a Aldo Rocha que definió el duelo del Play In.

Briseño fue expulsado por doble amonestación y Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien celebró su partido 100 con el Guadalajara, recibió tarjeta roja por protestar de manera ofensiva desde el banquillo.

Así que Atlas aún aspira a clasificar a los cuartos de final del torneo Apertura mexicano.

Fechas y resultados de los partidos de Play IN: Marcadores EN VIVO: ¿Cuándo empieza y termina?

El Play In del Apertura 2024 de la Liga MX juega dos partidos este jueves 21 de noviembre y concluye el domingo 24 de noviembre, cuando se defina el octavo lugar para la Liguilla.

Tijuana vs. América , 21:00 horas, Estadio Caliente, Tijuana. Caliente TV.

, 21:00 horas, Estadio Caliente, Tijuana. Caliente TV. Chivas 1-2 Atlas, Estadio Akron, Guadalajara, Amazon Prime Video.

El ganador de Tijuana vs. América avanza como séptimo lugar y enfrenta a Toluca en los cuartos de final.

El perdedor de Xolos vs. Águilas se mide a Atlas el próximo domingo 24 de noviembre por el octavo puesto.

América, Xolos, Atlas y Chivas viven los Play In del Apertura 2024 en la Liga MX. (Foto: Especial El Financiero).

¿Cómo se juega el Play In de la Liga MX?

El Play In es una fase de la Liga MX en la que los equipos ubicados entre el séptimo y la décima posición de la tabla general de la Liga MX compiten por los últimos dos boletos a la Liguilla. Los enfrentamientos se organizan así:

Serie A (Tijuana vs. América): Juegan el séptimo contra el octavo lugar de la fase regular. El ganador clasifica como séptimo puesto a los cuartos de final. El perdedor tendrá una segunda oportunidad. Serie B (Chivas vs. Atlas): Juegan el noveno contra el décimo de la tabla general. El ganador enfrenta al perdedor de la Serie A por el último boleto a los cuartos de final.

Todos son a partido único, en la sede del equipo mejor ubicado en la tabla general. En caso de empate, el pase se define por penales.

El Play In de la Liga MX enfrenta a los equipos que terminaron del séptimo al décimo puesto en la fase regular. (Foto: X @LigaBBVAMX).

¿Cómo quedó la Liguilla del futbol mexicano al momento? Equipos clasificados a cuartos de final

Los equipos clasificados de manera directa son:

Cruz Azul Toluca Tigres Pumas Monterrey Atlético San Luis

A estos seis equipos se les sumarán los dos ganadores del Play In para completar los ocho lugares en la fase final:

Cruz Azul (1°) vs. Por definir (8°)

vs. Toluca (2°) vs. América o Tijuana (7°)

vs. Tigres (3°) vs. Atlético de San Luis (6°)

vs. Pumas (4°) vs. Monterrey (5°)

Calendario: ¿Cuándo se juega la Liguilla, semifinal y final de la Liga MX?

Los cuartos de final inician el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre (partidos de ida); los encuentros de vuelta se disputarán el sábado 30 y domingo 1 de diciembre.

Las semifinales son entre el 4 y el 8 de diciembre, mientras que la gran final está programada para el 14 y 15 de diciembre.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX?

Así terminó la tabla general tras la jornada 17: