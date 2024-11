Torneo Apertura 2024 HOY: ¿Cómo va la Liguilla y el Play In de la Liga MX al momento?

¡Ya viene la ‘Fiesta Grande’! El Torneo Apertura 2024 de la Liga MX está en su recta final y la jornada 17 ha sido clave para definir los equipos clasificados a la Liguilla y al Play-In: Cruz Azul destaca como líder definitivo y rompió su récord, mientras el América cayó muy alto de su campeonato al repechaje.

Cruz Azul terminó con 42 puntos la fase regular de la Liga MX, lo cual rompe la marca de 41 unidades en torneos cortos de León (Clausura 2019) y de la propia Máquina (Clausura 2021). Si bien América obtuvo 43 unidades en el Clausura 2002, en ese caso fueron 19 fechas y ahora son 17.

Este sábado, el Toluca goleó 4-0 a las Águilas y las sacó de la clasificación directa a la Liguilla. Así que los Diablos saltaron al segundo lugar con 35 puntos, 6 menos que la Máquina; América cayó a la sexta posición, con 27, lo cual mandó a los de Coapa al Play In.

André Jardine, entrenador de las Águilas, dijo a la prensa: “Sí, es fracaso (no tener clasificación directa). Derrotas duras. No nos gustan. Así es el futbol. Cuando haces un juego que fallas en las dos áreas. El marcador es duro contigo... Nos vamos a preparar para el Play In. Creemos que estamos listos. Tenemos dos chances y no podemos pensar en quedar fuera“.

El América se va al Play In, no logró su clasificación directa. (MEXSPORT)

Equipos clasificados: ¿Cómo quedaría la Liguilla de la Liga MX al momento?

Cruz Azul, Toluca, Tigres UANL, Pumas UNAM, San Luis y Monterrey, son los seis equipos que tienen su pase directo a cuartos de final, aunque los Rayados tienen un partido pendiente este domingo.

Cruz Azul - 42 puntos Toluca - 35 puntos Tigres UANL - 34 puntos Pumas UNAM - 31 puntos Atlético San Luis - 30 puntos Monterrey - 28 puntos

Así quedarían los cruces en la Liguilla:

Cruz Azul (1°) vs. Por definir (8°)

vs. Por definir Toluca (2°) vs. Por definir (7°)

vs. Por definir Tigres (3°) vs. Monterrey (6°)

vs. Atl. San Luis (4°) vs. Pumas (5°)

Repechaje: ¿Cuándo inicia el Play-In de la Liga MX 2024 y cómo se juega?

El Play-In se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre (primera serie) y 23 y 24 de noviembre (segunda serie). Este formato le brinda una segunda oportunidad a los equipos que ocupen los lugares 7 al 10 de la tabla general para competir por un lugar en la Liguilla.

El formato es el siguiente:

El equipo en séptimo lugar enfrentará al octavo (Serie A), mientras que el noveno se medirá contra el décimo (Serie B).

enfrentará al (Serie A), mientras que el se medirá contra el (Serie B). El ganador de la Serie A avanzará directamente a la Liguilla como el séptimo clasificado .

. El perdedor de la Serie A jugará un partido adicional contra el ganador de la Serie B, y el vencedor obtendrá el octavo lugar en la Liguilla.

Es decir, al momento así se jugaría el Play In:

América vs. Tijuana (Serie A)

vs. (Serie A) Guadalajara vs. Atlas (Serie B)

Play In El Play In de la Liga MX define a los lugares 7 y 8. (Foto: Liga MX).

Posiciones de la Liga MX: ¿Cómo va la tabla general en la jornada 17 del futbol mexicano?

Así va la tabla de posiciones completa de los equipos al momento

Pts, PJ, G, E, P, GF, GC, Dif

Cruz Azul: 42 17 13 3 1 39 12 +27 Toluca: 35 17 10 5 2 38 16 +22 Tigres UANL: 34 17 10 4 3 25 15 +10 Pumas UNAM: 31 17 9 4 4 21 13 +8 Atlético San Luis: 30 17 9 3 5 27 19 +8 Monterrey: 28 16 8 4 4 24 18 +6 América: 27 17 8 3 6 27 21 +6 Tijuana: 26 16 7 5 4 22 24 -2 Guadalajara: 25 17 7 4 6 24 15 +9 Atlas: 21 16 5 6 5 17 23 -6 León: 18 16 3 9 4 20 21 -1 FC Juárez: 17 17 5 2 10 22 36 -14 Necaxa: 14 16 3 5 8 20 26 -6 Mazatlán: 14 17 2 8 7 10 19 -9 Puebla: 14 16 4 2 10 16 29 -13 Pachuca: 13 17 3 4 10 20 29 -9 Querétaro: 12 17 3 3 11 13 31 -18 Santos Laguna: 10 17 2 4 11 12 30 -18

¿Quién juega hoy domingo 10 de noviembre?

Los encuentros programados para hoy en la Liga MX son:

Necaxa vs. Atlas - 17:05 h (tiempo central de México), Estadio Victoria (VIX Premium y TUDN)

- 17:05 h (tiempo central de México), Estadio Victoria (VIX Premium y TUDN) Monterrey vs. León - 19:05 h, Estadio BBVA (VIX Premium y TUDN)

- 19:05 h, Estadio BBVA (VIX Premium y TUDN) Tijuana vs. Puebla - 21:10 h, Estadio Caliente (Caliente TV)

Resultados de los partidos de la jornada 17

Querétaro 3-2 Santos Laguna

Mazatlán 0-1 Pumas UNAM

Guadalajara 0-1 Atlético San Luis

Toluca 4-0 América

Pachuca 0-1 FC Juárez

Cruz Azul 1-1 Tigres UANL

Cruz Azul rompió récord de puntos. (Mexsport)

Fechas del Apertura 2024: ¿Cuándo se juegan cuartos de final, semifinal y final de la Liga MX?

Las fechas oficiales para la fase final del Apertura 2024 son las siguientes:

Play-In : 20-21 y 23-24 de noviembre.

: 20-21 y 23-24 de noviembre. Cuartos de final : 27 y 28 de noviembre (ida), 30 de noviembre y 1 de diciembre (vuelta).

: 27 y 28 de noviembre (ida), 30 de noviembre y 1 de diciembre (vuelta). Semifinales : 4 y 5 de diciembre (ida), 7 y 8 de diciembre (vuelta).

: 4 y 5 de diciembre (ida), 7 y 8 de diciembre (vuelta). Final: 12 de diciembre o 26 de diciembre (en caso de que Pachuca jugara).

Con información de EFE y AP.