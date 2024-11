América reacciona tras quedarse sin estadio 2 veces en 6 meses: ‘Nos sentimos locales a dónde vayamos’

En menos de seis meses, el América se quedó sin estadio en dos ocasiones. Las Águilas se vieron obligadas a dejar el estadio Azteca para el torneo Apertura 2024 porque el escenario será renovado para la Copa del Mundo del 2026 y se mudaron temporalmente al estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero fue clausurado el sábado pasado, lo que les impedirá jugar como locales el partido ante Pachuca

La alcaldía Benito Juárez (en la capital de México) cerró el inmueble porque incumple con varias medidas de protección civil.

El estadio de la Ciudad de los Deportes es la casa de Cruz Azul, América y del Atlante de la segunda división. La situación provocó que Atlante tuviera que jugar un partido de local en los campos de entrenamientos de Pumas.

Cruz Azul tiene un partido como local el próximo sábado ante Tigres, pero la Liga MX dijo que ya están trabajando con las autoridades de la capital para cumplir los requerimientos y el encuentro se pueda disputar en ese escenario.

Las águilas ya no dependen de sí mismas para acceder directamente a la Fiesta Grande (Foto: @ClubAmerica)

¿Dónde jugará el América tras el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes?

Mientras eso sucede, el América tuvo que cambiar su partido por la Jornada 16 al estadio Cuauhtémoc de Puebla, una ciudad localizada a 130 kilómetros al sureste de la capital.

“A nosotros no nos dio ni tiempo de pensar, literal pasó esto y hace unas horas nos enteramos y ya estamos por viajar. Como jugadores nos ajustamos, son cosas ajenas y nos queda aceptarlas e ir por ellas”, señaló Israel Reyes.

“No lo esperábamos, pero no importa; el América se siente bien en cualquier cancha. Ahora no nos dio tiempo de saber ni dónde nos habría gustado jugar, de repente supimos que vamos a Puebla, pero no importa porque nos sentimos locales a dónde vayamos”, afirmó Reyes, internacional mexicano en la pasada Copa América.

“A nosotros nos sienta bien cualquier cancha. Incluso al principio de la temporada se mencionó que podíamos ser locales en varios estadios. Nos da confianza porque la gente nos sigue en cualquier estadio”, confió el zaguero.

América, el actual bicampeón, se vio afectado por varias lesiones de jugadores importantes y tuvo un mal torneo y parecía que incluso podría quedarse fuera de la fase final. Pero el equipo ha mejorado en las últimas semanas y por ahora se ubica octavo.

Los seis primeros equipos de la tabla avanzan directamente a los cuartos de final. Los siguientes cuatro se enfrentan en una repesca.

América quiere avanzar a la Liguilla, pero tiene que sumar victorias en los últimos juegos del Apertura 2024. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

“Todo lo que ha pasado han sido cosas ajenas a nosotros, pero hemos hecho buenos partidos desde la pasada fecha FIFA y ya se han recuperado algunos compañeros”, dijo Reyes. “Estábamos en lugares donde no estábamos acostumbrados, pero ya tenemos una cara distinta y la liguilla es otro torneo. Son los partidos decisivos”.

Después de enfrentar a Pachuca, el América se medirá con Toluca en la última fecha. Para avanzar directo necesita ganar ambos encuentros y esperar que Pumas o el Atlético de San Luis dejen puntos en el camino del Apertura 2024.

“Es un partido muy importante en el que necesitamos sí o sí los tres puntos. La gente decía que nos relajamos luego del título, pero este equipo siempre ha estado claro, tuvimos bajas por lesión, viajes, parones por distintas circunstancias y de todas maneras seguimos aspirando a un nuevo título”, subrayó Israel Reyes.

El América viene de ganar los títulos de Clausura 2023 y Apertura 2024. Busca clasificarse de manera directa a la fase final del Apertura 2024 para intentar obtener el tricampeonato, algo que ningún equipo ha logrado desde que se juegan torneos cortos en México, algo que ocurre desde 1996.