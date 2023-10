‘La Güereja’ se reuniría con su ‘Papiringo’ el día que murió: ‘Benito Castro tuvo un accidente’, dijeron

María Elena Saldaña, protagonista de ‘La Güereja’, se iba a reunir con su ‘Papiringo’ Benito Castro el pasado 11 de septiembre, pero ese esperado reencuentro nunca sucedió: el actor murió ese día

Benito Castro, quien perdió la vida el pasado 11 de septiembre tras haber sufrido una caída, fue un actor, cantante y conductor reconocido por participar en diversas producciones como la Carabina de Ambrosio (1978).

Uno de los programas más reconocidos de Benito fue La Güereja y Algo Más (1998) en el que interpretó al ‘Papiringo’, la figura paterna, del personaje de La Güereja’ de María Elena Saldaña.

En marco del fallecimiento del intérprete, ‘La Güereja’ lanzó un mensaje de despedida en sus redes sociales: “Benito, yo no lo acompaño aún, pero le agradezco con el alma, que haya caminado a mi lado”.

Mensaje de despedida de Benito Castro. (Foto: Instagram / @mariaelenasalof)

¿Qué dijo ‘La Güereja’ sobre la muerte de Benito Castro?

El canal de Yordi Rosado publicó en YouTube una entrevista en la que María Elena Saldaña recordó varios aspectos de su trayectoria profesional y personal, entre ellos su relación con el fallecido Benito Castro.

“Si fue mi amigo, tanto, que llegó a ir a mi casa. El día que se hizo la bendición de la casa invité a Benito... si había esa cosa familiar poco, pero sí la hubo. Trabajamos mucho porque, aunque no fue tanto lo que hacíamos de televisión, hicimos teatro”

Asimismo, la intérprete se sinceró de como fue el momento en el que se enteró de la muerte del ‘Papiringo’, ya que ese día ambos actores se iban a ver en un proyecto en el que estaban trabajando:

“La primera escena era de Benito Castro, él tenía llamado a las ocho de la mañana y yo a las diez. Cuando yo llego a las 10 de la mañana, Reynaldo (uno de sus colaboradores) me recibe y me dice ‘Benito tuvo un accidente... parece que ya venía para acá, se cayó, se golpeó, perdió sangre y parece que tiene unas costillas rotas’”.

La actriz María Elena Saldaña se despidió de Benito Castro el día en el que murió. (Foto: Cuartoscuro)

María Elena Saldaña aseguró que no se enteró de la muerte de Benito Castro hasta que terminó de grabar sus escenas para su nuevo proyecto:

“Termina la escena y ya se sienta Reynaldo... y me dijo ‘¿ya sabes?... Benito murió'. Yo me acuerdo de que lo único que le decía es ‘no puede ser, es que no puede ser’. Le dije ‘¿Y sabes qué es lo peor? Yo ya lo sabía’.

‘La Güereja’ puntualizó con Yordi Rosado que ella ya presentía que Benito Castro había muerto debido a que días antes vio una fotografía que les tomaron hace un par de años en la que el actor parecería estar caminando hacia una luz que proviene de unos vestidores.

¿Cómo se conocieron ‘La Güereja’ y Benito Castro?

La actriz comentó como fue la primera interacción que tuvo con Benito Castro antes de la concepción del programa en el que ambos protagonizaron:

“Yo ya había coincidido en un tenorio con Benito Castro... fue un honor trabajar con Benito”. María Elena Saldaña explicó que en aquella ocasión no tuvo la oportunidad de hablar mucho con el actor; sin embargo, durante una temporada de contrataciones para puestas en escena volvió a coincidir con el famoso.

“Se venían las contrataciones, Paco Stanley llamaba a todos los actores que iba a tener en el tenorio y les daba una semana para que alentaran la imagen del artista. Él no me invitó (Paco Stanley), pero sí Benito”.

María Elena Saldaña es conocida como ‘La Güereja’. (Foto: Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

María Elena Saldaña relató que Castro la invitó para que hiciera un ‘sketch’ y que ella decidió utilizar esa oportunidad para presentar en televisión a uno de sus nuevos personajes: ‘La Güereja’.

Tiempo después se retomó la idea del personaje de ‘La Güereja’ para la creación del programa en el que aparecían María Elena Saldaña y Benito Castro.