Caso Andrés Roemer: Actrices, bailarinas y modelos que lo denunciaron públicamente

Andrés Roemer, quien fue comunicador y diplomático mexicano, fue detenido este lunes por la policía en Israel, país donde estaba prófugo por presuntos delitos cometidos en México.

La Fiscalía de Israel lo considera “extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud de extradición”.

El escritor tiene orden de aprehensión desde 2021 tras denuncias presentadas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); además, en 2022, la Interpol emitió una ficha roja para buscar y detener al diplomático.

¿De qué acusan a Andrés Roemer?

Está por definirse si Roemer será extraditado a México, ya que existen cinco solicitudes formales de las autoridades mexicanas, pues en este país es acusado de abuso sexual agravado y violación por decenas de mujeres que han alzado la voz en su contra, varias de ellas de la industria del entretenimiento.

En 2021, la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) recopiló más de 60 denuncias públicas que señalan al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados bajo el mismo ‘modus operandi’: citar a sus víctimas en su casa con excusas laborales para después realizar tocamientos, abuso e insinuaciones sexuales y, finalmente, ofrecerles dinero.

Varios testimonios contra Andrés Roemer fueron anónimos. (Foto: Twitter @PeriodistasPUM).

Desde 2019, Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) ha recopilado denuncias contra Andrés Roemer. (Foto: Twitter / @PeriodistasPUM).

Denuncias públicas contra Andrés Roemer

En el capítulo ‘Ellas contra Roemer’, del podcast ‘Así como suena’, con María Scherer, se explica que muchas mujeres lo acusaron abiertamente, como la escritora Teresa Zaga-Cohen, la bailarina Itzel Schnass, la relacionista pública Fernanda Lascuráin, la actriz Martha Cristiana y la cantante Mariana Flores; otras tantas lo hicieron de forma anónima.

Itzel Schnaas

La bailarina de danza clásica, Itzel Schnaas, denunció a Roemer por abuso sexual.

A través de un video en YouTube, la artista narró que lo conoció en un festival en 2019 y se pusieron en contacto por temas laborales. Roemer la citó primero en un restaurante y de último momento le pidió que fuera a su casa. Ella llegó en moto.

Según la artista, mientras trataba de presentarle un proyecto tuvo que esquivar “piropos”, “tragos de cortesía” e “incómodos comentarios” sobre lo “sexy” que eran las mujeres en moto y las bailarinas.

Luego, la bailarina explica que fue tocada sin su consentimiento, él se masturbó frente a ella y le ofreció dinero si llegaba a la próxima reunión con una falda que él le compraría.

La bailarina de danza clásica, Itzel Schnaas, denunció a Andrés Roemer.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Schnaas comentó este lunes que hay temor entre las mujeres que lo denunciaron porque el exfuncionario las ha mandado a perseguir: “La verdad es que no sabemos qué viene, sentimos incluso muchísimo miedo de que venga. Nos ha mandado seguir”.

“Llevamos 3 años sobreviviendo y lo digo en todos los sentidos, en algún momento, la primera vez que Andrés salió público, dijo que él no huía de la justicia, sino de la injusticia (...) puedo narrar, con todas sus letras, lo que ha sido estar aquí, enfrentándonos a la injusticia”, sostuvo.

Mariana Peñalva

En 2021, la actriz Mariana Peñalva, de Arráncame la vida y Pecado Original, afirmó en un video en Facebook que fue violada por Andrés Roemer cuando fue a su casa con su hijo de cuatro años para ver temas de trabajo.

En cierto momento una persona se llevó a su hijo a otro cuarto, mientras tanto, Roemer abusó de ella: “Yo no quería que mi hijo me oyera gritar, ni que algo me estaba pasando porque no quería que se angustiara. No quería dejar de oír su voz porque no sabía si algo le iban a hacer también”.

“Andrés, lo siento, pero estás enfermo, no puedes hacer eso con nosotras las mujeres. No puedes llevarte a las mujeres a tu casa, encerrarlas con su hijo a un lado como si les estuvieras secuestrando al hijo mientras las violas, no puede ser”, señaló la intérprete.

Danny Gamba

En 2021, la actriz Daniella Gamba, de producciones como Lo que callamos las mujeres y Quiéreme tonto, relató el mismo ‘modus operandi’ de Roemer: llevar a mujeres a su casa con engaños, bajo el pretexto de hablar de trabajo.

En el programa de Primera Mano, la intérprete relató que al estar en su casa, él le dijo que le daría un ‘tour’ por la vivienda:

“Cuando llegamos a su recámara, entró al baño y yo me quedé viendo unas obras que tenía en su cuarto. En el baño se tardó uno o dos minutos máximo, fue muy veloz y de repente me sale con una bata de baño y nada abajo, se me vino encima, me empezó a decir una serie de cosas para mí vulgares. Tengo un ángel muy grande que me iluminó, por lo que en ese momento lo aventé y salí corriendo como bala”.

Roemer se había 'refugiado' en Israel después de ser acusado de abuso sexual. (Cuartoscuro)

Martha Cristiana

En febrero de 2021, a través de Twitter, Martha Cristiana, protagonista de Cuando seas mía, señaló que Roemer la invitó a trabajar con él.

Cuando ella fue a su oficina, ella se dio cuenta de que el escritor también vivía ahí, la invitó a comer a un restaurante cercano, donde le ofreció ser conductora de un programa, mientras tenía un comportamiento que la incomodó:

“Todo el tiempo tirando onda, pero desafortunadamente a mí no me pareció tan malo, pues crecí en una sociedad patriarcal que normaliza esa y otras prácticas que NO SON NORMALES. Algún día se lo conté a un ex y casi escupe del coraje”.

Conocí a @RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con el. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me cito en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté. — Martha Cristiana Al Aire (@marthacristiana) February 21, 2021

Mariana Flores

Mariana Flores, soprano argentina, acudió en 2011 a una entrevista de trabajo con Roemer: “Yo tenía muy claro que iba a una entrevista de trabajo y él abusó sexualmente de mí. Yo no di mi consentimiento en ningún momento para lo que sucedió ese día”, relató en entrevista con Ciro Gómez Leyva en 2021.

Este lunes, en conversación con MVS Noticias, la cantante habló sobre la detención de su agresor:

“A mí sí me parece un logro, un logro al que le hace falta un camino muy largo... Yo creo que la magnitud de lo que hizo este señor es innumerable porque somos muchas, somos muchísimas mujeres, lo que me hace ruido es que aun así hay muchas personas que dicen que esto no es así”.

Con información de EFE.