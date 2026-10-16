⁠Sean ‘Diddy’ Combs es trasladado a prisión en Pensilvania tras lesión y supuestos lujos

Sean ‘Diddy’ Combs cumple una condena de 50 meses de prisión por delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. (Fotoarte: El Financiero, Shutterstock)

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado a una prisión federal de baja seguridad en Pensilvania, Estados Unidos, apenas 6 días después de ser hospitalizado por una lesión en la cabeza, presuntamente provocada durante una pelea con otro recluso.

El rapero y productor estadounidense, de 56 años, abandonó este viernes 16 de octubre la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, para ingresar a Allenwood Low, un centro penitenciario ubicado al sur de Williamsport, Pensilvania, aproximadamente a 250 kilómetros de Nueva York.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó el traslado, pero no explicó los motivos. Sin embargo, Juda Engelmayer, portavoz del rapero, declaró a la revista People que el cambio de una prisión de baja seguridad a otra podría estar relacionado con la protección de Combs, aunque aclaró que desconocía las razones específicas de la decisión.

“Estamos agradecidos de que se dé atención a su bienestar y que pueda seguir cumpliendo su condena sin interrupciones innecesarias”, declaró el representante.

¿Qué privilegios tenía Sean ‘Diddy’ Combs dentro de prisión?

El traslado de Sean ‘Diddy’ Combs ocurrió después de que surgieron denuncias sobre los presuntos privilegios que disfrutaba durante su estancia en Fort Dix, donde cumplía una condena por delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

A principios de octubre, NBC News publicó una investigación basada en testimonios de otros reclusos, quienes señalaron que el productor mantenía algunas de las comodidades de su anterior estilo de vida, pese a las restricciones del centro penitenciario.

Entre los supuestos privilegios denunciados se encuentran:

Bebidas alcohólicas : presunto acceso a coñac Hennessy, introducido de contrabando.

: presunto acceso a coñac Hennessy, introducido de contrabando. Teléfonos celulares : dispositivos no autorizados que supuestamente utilizaba para consultar redes sociales y fotografías íntimas de una expareja.

: dispositivos no autorizados que supuestamente utilizaba para consultar redes sociales y fotografías íntimas de una expareja. Masajes : otros reclusos presuntamente le proporcionaban este servicio.

: otros reclusos presuntamente le proporcionaban este servicio. Servicios personales: internos que supuestamente cocinaban para él, limpiaban su celda y tendían su cama.

Después de la publicación de estos señalamientos, Combs fue enviado a una unidad de aislamiento, un área separada de la población penitenciaria general que se utiliza por motivos disciplinarios o de seguridad.

Además, las autoridades le retiraron 41 días de reducción de condena por buena conducta, una sanción que modificó su fecha prevista de liberación.

La salida del rapero estaba programada inicialmente para enero de 2028. Sin embargo, fue aplazada hasta el 2 de marzo de ese mismo año.

¿Por qué fue hospitalizado Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de urgencia a un hospital cercano a la prisión de Fort Dix durante la madrugada del sábado 10 de octubre, después de sufrir una lesión en la cabeza, cuyas causas se desconocían inicialmente.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana al caso señaló que el productor habría resultado herido durante un enfrentamiento con otro recluso, identificado en algunos reportes como un narcotraficante condenado.

El portal TMZ también informó sobre la presunta pelea. Sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones negó esa versión ante la agencia AP y aseguró que el incidente descrito por el medio no ocurrió.

Aunque existen versiones contradictorias sobre las causas de la lesión, los reportes señalaron que Combs permaneció consciente y podía hablar. Además, la herida en la cabeza no puso en peligro su vida.

Después de recibir atención médica, el rapero fue dado de alta y regresó a Fort Dix ese mismo día, donde permaneció bajo un régimen de aislamiento.

Este no fue el primer incidente disciplinario relacionado con el productor. En julio de 2026 también fue colocado en aislamiento después de involucrarse en una pelea con otro interno.

Sean ‘Diddy’ Combs cumple una condena de 50 meses de prisión, impuesta en octubre de 2025, después de que un jurado federal de Nueva York lo declaró culpable de 2 cargos de transporte de personas con fines de prostitución. En ese mismo juicio fue absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y asociación delictiva.

Con información de EFE y AP