Sean ‘Diddy’ Combs fue hospitalizado por una lesión en la cabeza: ¿Cuál es el estado de salud del rapero?

Sean ‘Diddy’ Combs habría sido herido tras una pelea con otro recluso en la prisión de Nueva Jersey, donde se encuentra detenido. (Foto: Shutterstock)

El rapero y productor estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs fue hospitalizado de urgencia por una lesión en la cabeza, presuntamente causada durante una pelea con otro recluso, mientras cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 10 de octubre. Aunque inicialmente se desconocía cómo sufrió la lesión, la revista People reveló este miércoles, con base en el testimonio de una fuente cercana al caso, que Combs habría resultado herido durante un enfrentamiento con un narcotraficante condenado.

El fundador de Bad Boy Records, de 56 años, permanece encarcelado tras recibir una sentencia de 50 meses de prisión por 2 cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

¿Cuál es el estado de salud de Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado desde la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, hasta un hospital cercano durante la madrugada del sábado, después de sufrir una lesión en la cabeza.

De acuerdo con información difundida inicialmente por TMZ, el rapero se encontraba consciente y podía hablar antes de recibir atención médica. Además, la lesión no puso en peligro su vida.

Aunque en un principio no se conocía cómo ocurrió el incidente, la revista People publicó que una fuente atribuyó la lesión a una pelea entre Combs y otro recluso. Sin embargo, todavía se desconocen las circunstancias del enfrentamiento.

Tras conocerse la hospitalización, Juda Engelmayer, portavoz del productor musical, declaró que sus representantes intentaban esclarecer lo sucedido y expresó su preocupación por el estado de salud del rapero.

«Estamos al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros», declaró el representante a Los Angeles Times.

Después de recibir atención médica, Combs fue dado de alta y regresó a prisión ese mismo día que fue atendido. A su regreso, las autoridades lo colocaron nuevamente en régimen de aislamiento.

Sean ‘Diddy’ Combs será liberado hasta mayo de 2028, tras cumplir su condena por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución. (Shutterstock)

¿Por qué Sean ‘Diddy’ Combs está en prisión y cuándo saldrá?

Sean ‘Diddy’ Combs fue detenido en septiembre de 2024, tras una investigación federal por presuntos delitos de tráfico sexual, transporte de personas con fines de prostitución y delincuencia organizada.

En julio de 2025, un jurado federal de Nueva York lo declaró culpable de 2 cargos de transporte de personas con fines de prostitución, aunque fue absuelto de las acusaciones más graves.

Posteriormente, en octubre de 2025, Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión. Para el cumplimiento de su condena, las autoridades tomaron en cuenta el tiempo que permaneció detenido desde su arresto.

Durante su estancia en la prisión federal de Fort Dix, el productor musical también estuvo involucrado en otros incidentes. En julio de 2026 fue colocado en régimen de aislamiento tras participar en una pelea con otro recluso, meses antes del enfrentamiento que presuntamente provocó su reciente hospitalización.

Además, surgieron denuncias sobre supuestos privilegios de Combs dentro de la prisión, como el acceso a teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, así como la posibilidad de recibir masajes de otros reclusos. Estos señalamientos provocaron cuestionamientos sobre las condiciones en las que cumple su condena.

La liberación de Sean ‘Diddy’ Combs está prevista para el 2 de marzo de 2028, después de que las autoridades estadounidenses modificaron la fecha inicialmente establecida para enero de ese año.