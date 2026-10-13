‘Un taxista seduciendo a la vida’: Ricardo Arjona regala auto a mexicano que inspiró ‘Historia de un taxi’

Ricardo Arjona decidió regalar un auto a 'Pocho', un taxista mexicano que después trabajó con el cantante. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

Ricardo Arjona sorprendió a uno de sus amigos mexicanos con un regalo que convirtió un reencuentro en un momento emotivo. El cantante le obsequió un automóvil a ‘Pocho’, el hombre que conoció cuando trabajaba como taxista en la Ciudad de México.

El intérprete de ‘Fuiste Tú’ compartió la sorpresa en un video en el que recordó cómo comenzó su relación con el mexicano. Lo que en un principio fue un encuentro en las calles de la capital terminó en una amistad que se extendió durante años, pues ‘Pocho’ trabajó en los conciertos de Ricardo Arjona, pues él ponía la escenografía.

El artista se habría inspirado en ‘Pocho’ para la canción ‘Historia de un taxi’. De acuerdo con De Primera Mano, el guatemalteco lo conoció y cuando se despidieron le pidió que se acordara de los taxistas en uno de sus temas.

Ricardo Arjona publicó en sus redes sociales el video del regalo a un taxista mexicano. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué le regaló Ricardo Arjona al taxista mexicano?

Ricardo Arjona le regaló un Volkswagen Beetle a ‘Pocho’. El vehículo estaba decorado con un gran moño rojo y fue presentado como un homenaje por los años de amistad y trabajo que ambos compartieron.

En el video del encuentro, el cantante recuerda que conoció a Pocho cuando este manejaba un taxi de color amarillo. Después, el mexicano se integró a su equipo y trabajó como escenógrafo en distintas giras musicales.

“La gente no te conoce, pero eres suér impotante. Regresar a México y estar contigo merece una celebración (...) Doce giras estuvimos juntos, casi toda la vida”, dice Arjona en el video.

Más adelante, el cantante le pide que mire hacia una esquina, donde se encuentra el automóvil. “Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti”, le dice antes de confirmar que el regalo es suyo.

Pocho se muestra sorprendido y pregunta si realmente le está obsequiando el vehículo. Arjona insiste en que no se trata de una actuación y le confirma que puede quedárselo.

¿Cómo conoció Ricardo Arjona al taxista que inspiró ‘Historia de un taxi’?

La relación de Ricardo Arjona con México se remonta a los primeros años de su carrera, cuando llegó a la capital para abrirse camino en la música. Durante esa etapa, el cantautor ha contado que uno de los taxistas que conoció en la Ciudad de México le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa. Al llegar al lugar, mientras descargaba sus maletas, el conductor le hizo una petición que se quedó en su memoria: que escribiera una canción dedicada a los taxistas.

Arjona retomó ese recuerdo al hablar sobre sus primeros años en el país, una etapa que también estuvo marcada por sus visitas a lugares como el bar ‘El Chato’ y sus primeras presentaciones ante el público mexicano, contó en un video compartido en Instagram.

Así es el coche que Ricardo Arjona regaló a 'Pocho'. (Foto: Captura)

¿Cuándo es el concierto de Ricardo Arjona en CDMX?

Ricardo Arjona regresará a la Ciudad de México el domingo 20 de diciembre de 2026, dentro de su gira ‘Lo que el seco no dijo’. El cantautor guatemalteco ofrecerá un concierto en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, con el que se convertirá en el primer artista en ofrecer un espectáculo musical en el recinto después de su remodelación.

Durante la presentación, el intérprete podrá reencontrarse con sus seguidores mexicanos a través de canciones emblemáticas de su trayectoria, como ‘Historia de un taxi’, ‘Señora de las Cuatro Décadas’ y ‘El Problema’.

La presentación representa el regreso de Arjona a los escenarios de la capital mexicana después de su concierto de 2023, cuando se presentó en el entonces Foro Sol, actualmente Estadio GNP Seguros, con su gira ‘Blanco y Negro’.

Los boletos se comercializan a través de Funticket.