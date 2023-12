Ricardo Arjona se retira de los escenarios por una ‘cirugía inminente’: ‘Tendré que desaparecer’

Ricardo Arjona terminó en Santiago de Chile su gira ‘Blanco y Negro’ gracias al apoyo de los doctores, por lo que el cantante guatemalteco de 59 años anunció que se tomará un descanso de los escenarios con una carta dedicada a sus fans.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible”, escribió en una publicación en redes sociales que acompañó con fotografías con el micrófono, su guitarra y el público antes de detallar sus problemas de salud.

Ricardo Arjona terminó con su gira y se tomará un descanso de los escenarios. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué se retira Ricardo Arjona?

El intérprete de canciones como ‘El problema’ y ‘Fuiste tú’ tuvo una complicación en su salud por una “crisis médica” que anunció en septiembre pasado, tras la cual tuvo que posponer sus shows por Latinoamérica.

Arjona aseguró que lleva “6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, algo que pensó que no podría hacer al considerar que “no estaba para dar un paso”, pero hizo “una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida”, lo que comparó con su carrera.

Aunque agradeció por las 159 fechas y a los médicos “que me pusieron de pie para poder terminar este viaje” antes de tener que parar para una “cirugía inminente” que se había pospuesto.

“A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna”, apuntó.

Arjona afirma que su “achaque pronto será historia” y reveló que se va “más feliz y pleno que nunca”, aunque no determinó si era una decisión definitiva.

“No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas”, añadió el apodado como ‘Seco’, quien argumentó que desaparecerá hasta que no encuentre un motivo “más grande” y si no lo hace, prefiere no volver.

Ricardo Arjona se someterá a una cirugía. (Foto: Instagram @ricardoarjona)

Ricardo Arjona dice que “no coincide” con la industria

“No coincido con la industria”, afirma quien se calificaba como un “muchacho bohemio e irresponsable” y ahora se convirtió “en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que lleve cuando empezaba”.

Para Arjona ya no hay falsedad, la cual “me gasté en mis primeros años para sobrevivir en este mundo de humo (…) Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor”.

Asimismo, confesó que tocar la guitarra y agregarle unas palabras causó un “milagro” al profesor de escuela pública que nunca sospechó que tendría tal éxito.