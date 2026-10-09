Keegan Allen, actor de ‘Pretty Little Liars’, es golpeado durante un asalto: ‘Amenazaron con matarme’

El actor Keegan Allen recibió atención de los servicios de emergencia del condado de Los Ángeles, que acudieron al lugar tras recibir el reporte del asalto. (Fotografía. Shutterstock)

Keegan Allen, actor estadounidense conocido por interpretar a Toby Cavanaugh en la serie Pretty Little Liars, fue víctima de un violento asalto a mano armada la noche del pasado jueves 8 de octubre, cuando 2 hombres lo interceptaron en West Hollywood, California, y lo amenazaron de muerte.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:05 horas, afuera del establecimiento Laurel Supply, ubicado sobre Santa Monica Boulevard. De acuerdo con el actor, los delincuentes llevaban el rostro cubierto y lo amenazaron con una pistola y un cuchillo antes de robarle su reloj.

Durante el asalto, uno de los delincuentes golpeó a Keegan Allen en la cabeza con una pistola y le provocó una fuerte herida.

“Acaban de robarme el reloj afuera de Laurel Supply. ¿Puedes llamar a la policía? Por cierto, 2 tipos me golpearon en la cabeza y me apuntaron con una pistola y un cuchillo”, expresó el actor.

Poco después, Allen compartió un video en Instagram en el que apareció con el rostro y el cuello ensangrentados.

Además de compartir las imágenes, Keegan Allen denunció que los asaltantes amenazaron con quitarle la vida y aseguró que estuvo en peligro de morir.

El actor también cuestionó la seguridad de West Hollywood y la eficacia de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

En su publicación mencionó a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, al expresar su deseo de que las grabaciones permitieran identificar a los responsables: “West Hollywood ya no es seguro”, comentó.

¿Cuál es el estado de salud de Keegan Allen tras el asalto?

Después del ataque, Keegan Allen recibió atención de los servicios de emergencia del condado de Los Ángeles, que acudieron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Las autoridades informaron que el actor sufrió una lesión en la frente y que los paramédicos lo revisaron, pero no lo trasladaron a un hospital en ese momento.

Más tarde, Allen reveló, en respuesta a un comentario en Instagram, que se encontraba en un hospital y que sufrió una conmoción cerebral.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles abrió una investigación para identificar a los 2 hombres que participaron en el robo. La División de Delitos Mayores también intervino en las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el viernes 9 de octubre, las autoridades locales no habían anunciado detenciones relacionadas con el asalto y las agresiones contra Keegan Allen.

¿Quién es Keegan Allen, actor de la serie Pretty Little Liars?

Keegan Allen es un actor, fotógrafo y escritor estadounidense de 37 años, originario de California. Alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Toby Cavanaugh en Pretty Little Liars, serie juvenil de misterio que se transmitió entre 2010 y 2017.

A lo largo de las 7 temporadas de la producción, su personaje mantuvo una relación sentimental con Spencer Hastings, interpretada por Troian Bellisario, una de las protagonistas de la historia. Su participación lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del elenco.

Tras el final de Pretty Little Liars, Allen continuó su carrera en televisión y cine. Entre sus participaciones más destacadas se encuentra Walker (2021-2024), serie en la que interpretó a Liam Walker, hermano de Cordell Walker, el protagonista al que dio vida Jared Padalecki.

Además de su trabajo frente a las cámaras, el actor desarrolló una carrera como fotógrafo y publicó los libros life.love.beauty (2015) y Hollywood: Photos and Stories from Foreverland (2018), en los que reunió fotografías, experiencias personales y relatos relacionados con su trayectoria artística.