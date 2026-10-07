Revelan la causa de muerte de Dennis Haskins, actor de ‘Salvados por la campana’: ‘Es una trágica pérdida’

La muerte de Dennis Haskins, director Richard Belding en Salvados por la campana, murió a sus 75 años, deceso que causó sorpresa pues mantuvo en privado algunos aspectos de su estado de salud.

Ahora, se dio a conocer la causa oficial de la muerte del actor. De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por TMZ, Haskins falleció a consecuencia de la enfermedad de Parkinson, padecimiento que enfrentó durante varios años.

El documento, emitido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, señala otros padecimientos de salud significativos como: síndrome del intestino irritable, depresión e hipertensión.

El actor Deniss Haskins murió el 27 de septiembre de 2026 en el Providence Saint Joseph Medical Center de Burbank, California: “Es una pérdida trágica, todos amamos a ‘Mr. Belding’, pero quienes conocían a Dennis lo amaban incluso más. Fue una gran persona y alguien muy querido por sus fans”, declaró su representante a TMZ.

El actor Dennis Haskins es conocido por su papel en 'Salvados por la campana'. (Foto: Shutterstock)

¿Quién era Dennis Haskins?

Dennis Haskins fue un actor estadounidense nacido el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, cuya carrera dio un salto cuando interpretó a Richard Belding, el director de la secundaria Bayside.

Haskins tomó el papel del personaje primero en Good Morning, Miss Bliss y posteriormente en Salvados por la campana, donde permaneció durante las cuatro temporadas de la serie original, emitida entre 1989 y 1993.

Después retomó a Belding en Salvados por la campana: La nueva generación (Saved by the Bell: The New Class), producción en la que apareció durante sus siete temporadas, de 1993 a 2000, pero no fue la última vez pues después retomó el papel para Victorious, serie de Nickelodeon.

Aunque Belding fue el papel que marcó su carrera, Haskins construyó una trayectoria de varias décadas con participaciones en televisión, cine y otros proyectos audiovisuales como It’s Always Sunny in Philadelphia, How I Met Your Mother y Mad Men.

Películas y series donde apareció Dennis Haskins

Dennis Haskins tuvo participaciones en numerosas producciones. Entre las más destacadas se encuentran:

The Dukes of Hazzard.

Good Morning, Miss Bliss .

. Salvados por la campana

Salvados por la campana: La nueva generación .

. The West Wing .

. Men of a Certain Age .

. Victorious .

. Mad Men .

. How I Met Your Mother .

. New Girl .

. Hot in Cleveland .

. It’s Always Sunny in Philadelphia .

. A Million Ways to Die in the West .

. Clemency.

Dennis Haskins murió tras complicaciones del Parkinson. (Foto: Unsplash/Wikimedia Commons)

¿Qué es el Parkinson y cuáles son sus complicaciones?

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo. A medida que las células cerebrales se deterioran, pueden aparecer síntomas como temblores, rigidez muscular, movimientos lentos y problemas de equilibrio.

Aunque la causa exacta del Parkinson. No suele provocar la muerte de manera directa; sin embargo, conforme avanza, puede ocasionar complicaciones graves que incrementan el riesgo de fallecimiento. Entre ellas se encuentran las dificultades para tragar, que pueden provocar que alimentos o líquidos lleguen a las vías respiratorias y desencadenen una neumonía por aspiración. También pueden presentarse caídas, infecciones, alteraciones de la presión arterial, problemas respiratorios y deterioro cognitivo, informó Mayo Clinic.

Una de las complicaciones más graves es precisamente la neumonía por aspiración, que ocurre cuando alimentos, bebidas o saliva ingresan a las vías respiratorias. Estudios recientes sobre pacientes con Parkinson en etapas avanzadas han identificado esta infección como una de las principales causas de muerte, seguida por otras formas de neumonía y la sepsis.