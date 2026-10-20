Estefanía Villarreal, actriz de ‘Rebelde’, sufre ansiedad por un proceso penal: ‘Soy víctima de un delito’

La actriz Estefanía Villarreal compartió que atraviesa por un proceso penal en el cual fue la presunta víctima (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Estefanía Villarreal, actriz Rebelde, compartió públicamente que ha atravesado episodios de ansiedad y depresión en los últimos tiempos. Según explicó, su estado emocional está relacionado con un proceso legal en el que está involucrada tras presuntamente haber sido víctima de un delito, cuyos detalles no especificó.

Hace algunas semanas, la actriz de la telenovela Rebelde publicó mensajes que alertaron a sus seguidores y compañeros del medio del espectáculo. Posteriormente, confirmó que se encontraba bien y que su intencion no era provocar alerta en los demás.

¿Qué dijo Estefanía Villarreal sobre el proceso legal que enfrenta?

Por medio de un comunicado en redes sociales, respaldado por la abogada Brenda Cerro de la Garza, Estefanía informó que actualmente atiende “un proceso penal relacionado con los hechos de los que fue víctima”.

Según explicó la litigante, Villarreal no había podido compartir más detalles debido al “carácter reservado del proceso”. Sin embargo, esto ha generado actriz mexicana un gran impacto en su vida “personal y emocional”, por lo que decidió compartir la situación.

Asimismo, solicitó respeto a su privacidad e intimidad para continuar el procedimiento con “serenidad y tranquilidad”. También agradeció a las autoridades de la Ciudad de México por el acompañamiento durante el proceso.

En un segundo escrito, Villarreal escribió directamente para explicar lo que estaba atravesando. “En septiembre compartí en mis redes algo muy personal que generó preocupación. Hoy quiero contar un poco más, sin exponer detalles que prefiero mantener en privado”, expresó.

Estefanía Villarreal participó en la telenovela 'Rebelde' (Foto: Cuartoscuro).

La actriz y cantante relató que el proceso legal continúa bajo investigación. “Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima de un delito y que actualmente se investigan. No puedo hablar con detalle por respeto a mi intimidad y al procedimiento”, explicó.

Villarreal señaló que su ruptura emocional llegó cuando se aproximaba “una nueva etapa procesal” en septiembre, lo que provocó que afloraran las emociones que había acumulado.

“A veces pensamos que, después de dar el paso para buscar justicia y empezar a encontrarla, todo empieza a acomodarse. No siempre es así. Los hechos no se borran, y tanto el proceso legal como el personal continúan”, expuso.

La actriz de Rebelde también compartió que el procedimiento la obliga a regresar mentalmente a “cosas que quisiera dejar atrás”, mientras intenta vivir el presente y cumplir con sus responsabilidades laborales y personales.

“Todo esto ha tenido consecuencias emocionales profundas. He pasado por momentos de ansiedad, depresión y confusión, así como por mucho dolor, enojo y un gran desgaste. He de reconocer que no puedo resolverlo todo al mismo tiempo. Necesito ayuda, escucharme y respetar mis límites”, concluyó.

¿Qué publicó Estefanía Villarreal sobre la ansiedad y la depresión?

Estefanía Villarreal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en la telenovela juvenil Rebelde, publicó un mensaje en sus historias de Instagram sobre la depresión y la ansiedad que preocupó a sus seguidores.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”, escribió.

Tras la publicación, Christian Chávez, su excompañero de Rebelde e integrante de RBD, expresó su apoyo y comentó que, según la información que tenía, la actriz estaba acompañada por su familia. También la animó a buscar ayuda y hablar con sus seres queridos cuando atravesara momentos difíciles.

Posteriormente, Villarreal reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de cariño y aclarar que no había sido su intención alarmar a nadie. Reconoció que se había sentido rebasada y agradeció a quienes la hicieron sentir acompañada. Además, informó que estaba bajo cuidado y que se estaba tomando el tiempo necesario para recuperar la calma y sentirse mejor.