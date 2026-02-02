¿Vender fotos de pies sí deja? OnlyFans podría valer hasta 3 mil 500 mdd con la venta de sus acciones

La plataforma británica OnlyFans, mejor conocida por su contenido para adultos, está en conversaciones para vender una participación del 60 por ciento a una firma de inversión en un acuerdo que le daría a la compañía un valor patrimonial de aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares.

Architect Capital, con sede en San Francisco, inició conversaciones exclusivas con Fenix ​​International, propietaria de OnlyFans, y busca otros inversores que respalden una posible oferta, según informó la fuente, que pidió no ser identificada debido a que las deliberaciones son privadas.

Además del valor de capital de 3 mil 500 millones de dólares, el acuerdo incluiría aproximadamente 2 mil millones de dólares en deuda, lo que resultaría en un valor empresarial de 5 mil 500 millones de dólares. Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial, podrían tardar meses en concluir y es posible que no se concrete un acuerdo.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre las conversaciones. Un portavoz de OnlyFans declinó hacer comentarios. Architect Capital no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Qué sabemos de la venta de acciones de OnlyFans?

OnlyFans ha estado explorando opciones de venta desde el año pasado, incluyendo una que habría valorado la compañía en aproximadamente 8 mil millones de dólares, ya que su propietario ucraniano-estadounidense, Leonid Radvinsky, busca sacar provecho tras años de crecimiento durante la pandemia.

La dependencia de la plataforma del contenido sexualmente explícito ha limitado el acceso a la financiación tradicional, ha disuadido a algunos compradores potenciales y ha dejado a la compañía vulnerable a la presión de los procesadores de pagos y los reguladores, lo que ha complicado la negociación.

La poco conocida Architect Capital fue fundada en 2020 por James Sagan, quien anteriormente trabajó en una oficina multifamiliar y cofundó el fondo de crédito en fase inicial Arc Labs. Se describe a sí misma como una firma «especializada en la creación de infraestructura financiera innovadora en diversas clases de activos».

En una presentación a inversores, el fondo afirmó que veía valor en ofrecer servicios a los creadores de contenido de OnlyFans y que veía potencial para que la compañía saliera a bolsa en 2028, según informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Architect Capital ha invertido anteriormente en Norteamérica y Sudamérica, en áreas como la financiación al consumo y el comercio electrónico.

OnlyFans, con sede en Londres, alberga contenido pornográfico prohibido en la mayoría de las demás redes sociales. Obtiene ingresos mediante una comisión del 20 por ciento sobre cualquier suscripción o contenido, incluyendo vídeos, fotos y chats, vendido a través de la plataforma.

En los últimos años, el sitio ha buscado ampliar su atractivo promocionando a creadores centrados en otros temas, como el fitness y la gastronomía.

OnlyFans pagó a Radvinsky 701 millones de dólares en dividendos el año pasado, incluyendo una cantidad récord para 2024. En total, el empresario ha recibido alrededor de 1.800 millones de dólares de la plataforma desde 2021.

Radvinsky, que evita la publicidad, dijo anteriormente en la sección “donaciones” de su sitio web personal que su objetivo es “estar algún día en posición de firmar el Compromiso de Donación”, en referencia a la promesa de algunos de los más ricos del mundo de donar la mayor parte de sus fortunas.

Radvinsky compró una participación mayoritaria en OnlyFans en 2018 a sus fundadores británicos, padre e hijo, Guy y Tim Stokely, quienes fundaron el sitio en 2016.