‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: Fecha, horario en México, transmisión y más

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a los cuadrialeros tras más de un año de ausencia; su último combate fue contra Terence Crawford (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está listo para regresar al cuadrilátero. El boxeador mexicano enfrentará a Christian Mbilli en una función que se celebrará en Arabia Saudita, donde buscará recuperar un campeonato mundial después de su derrota ante Terence Crawford.

El pugilista tapatío volverá a la actividad profesional tras más de un año de ausencia y tendrá enfrente a un rival que todavía no conoce la derrota. Mbilli llegará como campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y con 24 de sus 29 victorias conseguidas por nocaut, una cifra que refleja su capacidad para terminar las peleas antes del límite.

La pelea contra Christian Mbilli marcará la segunda presentación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Arabia Saudita, después de su victoria sobre William Scull en mayo de 2025. El mexicano regresará al país de Medio Oriente con el objetivo de recuperar un campeonato mundial de peso supermediano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli en México?

El combate entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli se celebrará el próximo sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, como parte de una función internacional que reunirá a distintos boxeadores mexicanos.

Para los aficionados en México, la transmisión de la cartelera comenzará a las 11:00 horas, mientras que la pelea estelar de Canelo está prevista aproximadamente a las 15:00 horas. El horario del combate principal podría cambiar de acuerdo con la duración de las peleas anteriores.

Fecha : sábado 31 de octubre.

: sábado 31 de octubre. Sede : Riad, Arabia Saudita.

: Riad, Arabia Saudita. Inicio de la transmisión : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Horario aproximado de Canelo vs. Mbilli : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Transmisión en México : DAZN y TV Azteca.

: DAZN y TV Azteca. Zona horaria: tiempo del centro de México.

¿Qué peleas integran la cartelera de ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli?

El ‘Canelo’ Álvarez, quien ya piensa en su retiro del box, no será el único mexicano que buscará llevarse la victoria en Arabia Saudita. Boxeadores como Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso también subirán al cuadrilátero en una función que reunirá a representantes del boxeo nacional frente a rivales internacionales.

De acuerdo con la cartelera difundida para el evento, estos son los combates anunciados:

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: pelea estelar por el campeonato supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon.

Rafael ‘Divino’ Espinoza vs. Lorenzo Parra.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin.

Esta será la segunda pelea de Saúl Álvarez en Arabia Saudita. (Foto: @Canelo/Instagram)

¿Cómo llegan ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli a la pelea?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará al ring con un récord profesional de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, incluidos 39 triunfos por la vía del nocaut. El mexicano buscará recuperar protagonismo en la división supermediana después de perder sus campeonatos ante Terence Crawford.

Su última pelea fue el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime frente al estadounidense en Las Vegas. Antes de esa derrota, el tapatío venció a William Scull, Edgar Berlanga y Jaime Munguía, en los 3 combates se definieron por decisión de los jueces.

Tras aquella derrota, Álvarez pasó por una intervención quirúrgica en el codo y permaneció alejado de las competencias oficiales. Su enfrentamiento contra Mbilli marcará su regreso y una nueva oportunidad de conquistar un cinturón mundial.

¿Quién es Christian Mbilli, el rival de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez?

Christian Mbilli llegará con una marca de 29 victorias, ninguna derrota y 1 empate, con 24 nocauts. El boxeador originario de Camerún, quien representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, desarrolló buena parte de su carrera profesional en Canadá.

En su último combate, Mbilli empató por decisión dividida ante Lester Martínez en septiembre de 2025, tras una pelea de 10 asaltos. Anteriormente, derrotó por nocaut a Maciej Sulecki en el primer asalto, victoria con la que conquistó el campeonato interino de peso supermediano del CMB.

El organismo lo reconoció posteriormente como campeón mundial de la categoría tras la salida de Crawford. Ante Canelo, Mbilli buscará conservar el título frente a un rival con mayor experiencia en combates de campeonato mundial.