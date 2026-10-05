Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y lluvias para este martes 6 de octubre

El martes 6 de octubre, el clima en la Ciudad de México y el Estado de México presentará cielo nublado, con temperaturas frescas durante la mañana y un ligero ascenso por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en ambas entidades, impactando especialmente en la movilidad urbana.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

Para la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima que alcanzará los 21.0°C. En contraste, Toluca, en el Estado de México, experimentará un ambiente más fresco, con mínimas de 7.7°C y máximas de 18.0°C. Estas diferencias marcan un contraste térmico notable en la región.

Naucalpan de Juárez registrará temperaturas entre 11.0°C y 20.0°C, mientras que Ecatepec de Morelos tendrá un rango de 12.0°C a 21.0°C. Los habitantes de la capital del Estado de México, Toluca, verán el termómetro entre 8°C y 18°C, con condiciones similares en sus áreas circundantes. Estas variaciones se deben a la altitud y geografía local.

¿Habrá lluvias fuertes en el Valle de México este martes?

El SMN confirmó que habrá lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Se esperan descargas eléctricas en varias zonas. El viento en la capital del país soplará a 6 km/h, mientras que en Ecatepec alcanzará los 7 km/h. Toluca tendrá vientos más suaves, de 3 km/h.

El cielo permanecerá nublado en la mayor parte del Valle de México durante el día, afectando la visibilidad. A nivel nacional, el frente núm. 1 causará lluvias intensas en otros estados, pero para CDMX y Edomex se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes. Esto es parte de un sistema de baja presión que impacta el centro del país.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 6 de octubre : Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Miércoles 7 de octubre : Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Jueves 8 de octubre: Máxima de 18°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el resto de la semana indica un ligero aumento de la temperatura máxima para el miércoles, llegando a 24°C, para luego bajar el jueves a 18°C. Las mínimas se mantendrán estables, entre 11°C y 12°C. Se espera que el cielo siga nublado y el viento sea moderado durante estos días.

¿Cómo prepararse para el clima variado en la zona?

Ante las condiciones de cielo nublado y posibles lluvias, se aconseja llevar un paraguas o impermeable. También es importante mantenerse hidratado, incluso si las temperaturas no son extremas. Las autoridades recomiendan proteger a niños y adultos mayores de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Se sugiere vestir ropa abrigadora por la mañana y ligera por la tarde, en capas, para adaptarse a las variaciones del día. Es prudente revisar los avisos de Protección Civil antes de salir, especialmente si se planean actividades al aire libre.

¿Qué ropa usar y cómo afecta a las actividades?

Las lluvias fuertes pronosticadas podrían afectar las actividades al aire libre y el tráfico vehicular, especialmente en horas pico. Se recomienda salir con tiempo extra si se necesita conducir y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos. Los deportes y eventos al exterior podrían tener modificaciones.

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