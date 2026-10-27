FGR investiga a virtual comprador de AHMSA, señalado por falsedad de declaraciones en su oferta

El virtual comprador de AHMSA incumplió con un pago de garantía, por lo que es investigado.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por presunta falsedad de declaraciones contra Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), luego de incumplir con el pago de 56.3 millones como garantía de seriedad para avanzar en la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA).

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público Federal solicitó a la jueza concursal Ruth Huerta García copias certificadas de las constancias de la subasta y la videograbación de la audiencia, con el objetivo de integrar la carpeta FED/CDMX/SPE/0005132/2026.

El proceso de la FGR inició luego de que el pasado 13 de octubre Arturo Domínguez Arteaga depositara únicamente cinco mil pesos como garantía de seriedad para respaldar su oferta de mil 400 millones de dólares por los activos de la siderúrgica, incumpliendo con los 56.3 millones de dólares exigidos por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concurso Mercantil.

La investigación se centra en la posible comisión del delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal. La solicitud ministerial también requirió que la documentación fuera entregada en un plazo de cinco días hábiles.

En respuesta, la jueza ordenó remitir copia certificada del acta de la audiencia pública del 25 de septiembre de 2026 y del escrito con el que Domínguez registró su oferta para adquirir ambas compañías.

Durante la subasta, ninguno de los seis postores calificados presentó la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares. Aun así, se permitió la participación de CIESA, cuyo representante asumió el compromiso de cubrir ese requisito en un plazo de 10 días hábiles.

Sin embargo, el depósito realizado por Domínguez fue de apenas cinco mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada. La jueza denunció los hechos ante la FGR, que ahora investiga las posibles irregularidades.