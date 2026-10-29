INE mueve sus piezas: Consejeros Arturo Castillo y Norma De La Cruz asumen nuevas comisiones

Verónica Rodríguez, Martín Faz, Carla Humphrey, Blanca Cruz y Arturo Castillo durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un reacomodo temporal en la integración de sus comisiones permanentes y temporales, luego de que Blanca Yassahara Cruz García asumiera la Presidencia provisional del organismo, en sustitución de Guadalupe Taddei.

Durante una sesión ordinaria, el Consejo General aprobó las suplencias y modificaciones necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos institucionales mientras la Cámara de Diputados designa a la persona que ocupará la titularidad de la Presidencia del INE.

Como parte de estos cambios, las comisiones que encabezaba Cruz García quedaron bajo la responsabilidad de otras dos consejerías: Arturo Castillo Loza presidirá la Comisión de Organización Electoral, mientras que Norma De La Cruz Magaña estará al frente de la Comisión del Registro Federal de Electores.

¿Qué cambios aprobó el INE en sus comisiones?

Además de la redistribución de las presidencias, el Consejo General aprobó modificaciones en la integración de otros órganos colegiados del instituto.

La consejera Carla Humphrey Jordan se incorporará como integrante de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mientras que Rita Bell López Vences formará parte de la Comisión de Fiscalización.

Por otra parte, la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero continuará con sus trabajos, aunque tendrá una consejería menos respecto de su integración original.

Estas modificaciones buscan mantener la operación de las comisiones responsables de distintas actividades del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los cambios en el INE?

El reacomodo aprobado por el Consejo General tendrá carácter temporal. Los ajustes entraron en vigor este jueves 29 de octubre y permanecerán vigentes hasta que la Cámara de Diputados designe a la nueva consejera presidenta del INE y esta asuma sus funciones.

Una vez que se realice el nombramiento, las comisiones recuperarán la integración que había aprobado originalmente el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG553/2026.