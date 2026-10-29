‘No necesitamos funcionarios a modo’: Mario Delgado responde a críticas por Guadalupe Taddei

En Morena “tenemos un respaldo muy grande del pueblo de México”, por lo que “no necesitamos funcionarios electorales cómplices ni a modo”, respondió Mario Delgado, secretario de Educación, a diputados de la oposición.

Al comparecer ante legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del II Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputados de MC, PRI y PAN politizaron el encuentro y le reprocharon que, como dirigente nacional de Morena en 2023, apoyó el nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Delgado Carrillo les respondió que “dicen que como dirigente nacional de Morena apoyé el nombramiento de Guadalupe Taddei, pero fue el resultado de una tómbola en la Cámara de Diputados y de un acuerdo que tuvieron todos los partidos políticos”.

“Entiendo que la gran mayoría de los partidos, porque entiendo que se conducen por mayorías, fue a tómbola, no fue una designación a modo”, enfatizó.

Indicó que “aunque ya no esté como dirigente de Morena, sí les puedo decir que en nuestro movimiento no necesitamos funcionarios a modo en las autoridades electorales”.

“Tenemos un respaldo muy grande del pueblo de México siempre en las urnas y no necesitamos funcionarios ni cómplices ni a modo. Somos un movimiento que ha luchado siempre por la democracia y hemos ganado siempre de manera limpia y transparente”, sostuvo.

Oposición acusa a gobierno por condicionar becas para estudiantes

En este mismo encuentro, los diputados de oposición le reprocharon que el gobierno de Morena “utiliza, manipula y condiciona” las becas para estudiantes y que, frente a los resultados de la prueba PISA, “la política educativa se queda sólo en promesas y sin resultados verificables y medibles”.

En respuesta, el secretario dijo que “aunque les moleste, vamos a destinar 136 mil millones de pesos para apoyar a 22 millones de estudiantes de todos los niveles con una beca”.

“Sigan renegando por las becas”, les dijo, y aseguró que “no somos iguales, no damos becas para que voten por nosotros”. “No les damos educación para que sean sicarios, sino para que sean becarios”, afirmó.

También respondió a las críticas por los libros de texto y expresó que “no hay adoctrinamiento, sólo les enseñamos que tengan amor a la patria y educamos para la libertad”.

Al final, los conminó a que “si encuentran un solo error (en los libros) lo revisamos”.