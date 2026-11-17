La Concacaf Nations League define en esta Fecha FIFA a sus semifinalistas mediante los cuartos de final de la Liga A, México es el vigente campeón de la competencia.

Las Finales del torneo están programadas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde también se disputan el partido por el tercer lugar y la gran final.

Calendario de Concacaf Nations League: Así van las semifinales de la Liga de Naciones

De acuerdo con el bracket oficial de Concacaf, así se jugarían las semifinales del torneo:

Panamá vs. Canadá

Estados Unidos vs. ganador de México vs. Jamaica

El rival del equipo de ‘las barras y las estrellas’, depende del resultado del partido entre México y Jamaica, que se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey.

Las Finales de la Nations League se jugarán durante la próxima Fecha FIFA, del 22 al 30 de marzo de 2027. La fase incluirá los dos partidos de semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la gran final, todos programados en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Panamá vence a Curazao con doblete de José Fajardo y clasifica a las Finales de la Liga de Naciones

Panamá derrotó 2-0 a Curazao en el Estadio Rommel Fernández y aseguró su clasificación a las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 y a la Copa Oro 2027, tras imponerse 2-0 en el marcador global. El conjunto canalero avanzó por cuarta edición consecutiva a la fase final del torneo y puso fin a una racha de ocho partidos sin victorias en tiempo reglamentario.

José Fajardo fue la figura del encuentro al marcar los dos goles. El delantero abrió el marcador al minuto 45 con un cabezazo tras un centro de Michael Murillo y sentenció el partido al 51 con una definición desde un ángulo cerrado, luego de recibir un pase de Cristian Martínez.

Canadá remonta ante Guatemala; golea 4-1 y avanza a las semifinales de la Liga de Naciones

Canadá remontó y goleó 4-1 a Guatemala en Toronto para avanzar a las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027, con un marcador global de 7-3. Aunque Óscar Santis adelantó a los guatemaltecos al minuto 34, el conjunto canadiense reaccionó rápidamente y mostró su poder ofensivo durante el encuentro.

Jonathan David empató de penal al 39 y Tani Oluwaseyi concretó la remontada al 45+1. En la segunda mitad, Tajon Buchanan marcó el tercer tanto al 53 y Oluwaseyi completó su doblete al 62. Canadá dominó el encuentro y dejó sin opciones a la selección dirigida por Luis Fernando Tena.

Estados Unidos derrota a Haití y Mauricio Pochettino se despide antes de llegar al Manchester United

Estados Unidos derrotó 2-0 a Haití en Cincinnati y cerró los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf con un contundente 8-0 global, después de la goleada 6-0 que consiguió en el partido de ida. Christian Pulisic abrió el marcador al minuto 25 con una chilena, mientras que Julian Hall anotó el segundo al 43.

El encuentro también marcó la despedida de Mauricio Pochettino como seleccionador estadounidense. El técnico dejó el cargo por decisión propia para asumir el banquillo del Manchester United, después de dirigir un proceso en el que debutaron 32 jugadores.

México busca remontada ante Jamaica: ¿Qué necesita el Tri para clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones?

México afronta el partido de vuelta ante Jamaica obligado a remontar para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, después de perder 3-2 en la ida y acumular tres derrotas consecutivas. El equipo de Rafael Márquez viene de caer ante Estados Unidos y Chile en los amistosos de octubre, además del primer encuentro contra los caribeños, en el que volvió a mostrar problemas defensivos y falta de contundencia.

Jamaica avanzará si gana o empata. También podría clasificar si pierde por un gol y anota al menos tres tantos, de acuerdo con los criterios de desempate aplicables a la serie. Por ello, el Tri necesita corregir sus errores y recuperar el nivel mostrado en el Mundial.