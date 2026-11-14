Jamaica vs. México HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO cuartos de final de ida en Concacaf Nations League?

México visita a Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, JFF).

La Selección Mexicana está de vuelta. El equipo nacional visita a Jamaica en una eliminatoria que pone a prueba el proyecto de Rafa Márquez, quien busca su primera victoria en un partido oficial tras 4 amistosos sin conocer la gloria en la anterior Fecha FIFA.

Con varios futbolistas que regresan a la convocatoria y otros que buscan consolidarse, México busca defender su corona en la fase final de la Concacaf Nations League.

México vs. Jamaica HOY: Horario de cuartos de final de Nations League

El partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/2027 entre México y Jamaica se disputa este sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tiene como escenario el National Stadium, donde el conjunto mexicano busca conseguir un resultado favorable para afrontar la vuelta en territorio nacional.

Partido: Jamaica vs. México.

Jamaica vs. México. Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas (tiempo de la CDMX).

19:00 horas (tiempo de la CDMX). Torneo: Cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Cuartos de final de la Concacaf Nations League. Estadio: National Stadium, Kingston, Jamaica.

México vs. Jamaica EN VIVO: Canales de transmisión

Los aficionados pueden seguir el primer partido de la serie entre México y Jamaica a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales:

Canal 5

Canal 7

Claro Sports

Amazon Prime Video

¿Cómo llega México al partido contra Jamaica?

El encuentro representa el primer compromiso oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, después de tomar el lugar que dejó Javier Aguirre tras el Mundial de 2026.

El balance de sus primeros cuatro partidos de preparación no fue favorable: México empató 1-1 contra Colombia y Perú, mientras que perdió 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile. Ahora, el entrenador tiene su primera prueba en una competencia oficial.

La serie contra Jamaica se disputa a dos partidos. El primero es en Kingston y el segundo se celebra el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

El ganador de la eliminatoria conseguirá su lugar en las semifinales de la Concacaf Nations League y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Convocatoria de México para enfrentar a Jamaica

Para esta serie, Márquez recupera a Julián Quiñones, César Montes y Rodrigo Huescas, quienes estuvieron ausentes de la pasada Fecha FIFA. También destaca el regreso de Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien no recibía una convocatoria desde 2022.

Otra novedad es Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia, quien recibe su primer llamado al combinado nacional ante la lesión de Raúl Jiménez. La convocatoria también incluye a Santiago Giménez, Alexis Vega, Armando González, Roberto Alvarado y Gilberto Mora.

Esta es la convocatoria de 28 jugadores para la serie:

Porteros : Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Alex Padilla (Athletic Club).

: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Alex Padilla (Athletic Club). Defensas : Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

: Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar). Mediocampistas : Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Erick ‘Chiquito’ Sánchez (América), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Gilberto Mora (Tijuana), Andrés Montaño (Cruz Azul) y Santiago Sandoval (Chivas).

: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Erick ‘Chiquito’ Sánchez (América), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Gilberto Mora (Tijuana), Andrés Montaño (Cruz Azul) y Santiago Sandoval (Chivas). Delanteros: Isaías Violante (América), Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas), Jesús ‘Tecatito’ Corona (Monterrey), Alexis Vega (Toluca), Armando León (NK Osijek), Julián Quiñones (Al Qadsiah), Santiago Giménez (FC Porto) y Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos).

¿Cómo le ha ido a México contra Jamaica?

El historial reciente en territorio jamaicano favorece al conjunto mexicano. La Selección Nacional ganó dos partidos y empató uno en sus tres visitas más recientes a Jamaica.

Uno de esos antecedentes ocurrió el 4 de junio de 2013, cuando México venció 1-0 a los caribeños en Kingston, con anotación de Aldo de Nigris durante un encuentro de eliminatoria mundialista.

También destaca la final de la Copa Oro 2015, en la que el Tricolor derrotó 3-1 a Jamaica con goles de Andrés Guardado —hoy auxiliar de Rafa Márquez—, ‘Tecatito’ Corona y Oribe Peralta.