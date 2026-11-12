México vs. Jamaica: Fechas, convocados, canal y todo sobre los cuartos de final de la Nations League

México buscará ante Jamaica su primera victoria en la era de Rafael Márquez, como entrenador de la selección. (Foto: ChatGPT)

¡Llegó la hora de la primera prueba de fuego para Rafael Márquez! Después de 4 partidos amistosos sin conocer la victoria, México enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, una eliminatoria que comenzará en Kingston y terminará en Monterrey.

El ‘Kaiser’ tendrá la oportunidad de conseguir su primer triunfo al frente del Tricolor, después de un arranque decepcionante en la pasada Fecha FIFA. México no solo comenzará su camino para defender el título de la Nations League, sino que también buscará ante el conjunto caribeño su clasificación a la Copa Oro 2027.

Del otro lado estarán los ‘Reggae Boyz’, quienes buscarán aprovechar su condición de locales en el partido de ida para llegar con ventaja a la Sultana del Norte, aunque afrontarán la eliminatoria sin algunas de sus principales figuras.

La Selección Mexicana aún no conoce lo que es la victoria con Rafael Márque en el banquillo. (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver México vs. Jamaica?

La eliminatoria comenzará el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, donde Jamaica recibirá a la Selección Mexicana. El partido de vuelta se jugará el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

Estos son los detalles de ambos encuentros:

El ganador de la serie avanzará al Final Four de la Nations League, previsto del 25 al 28 de marzo de 2027 en Los Ángeles.

¿Quiénes son los convocados de México para enfrentar a Jamaica?

Rafael Márquez presentó una convocatoria de 28 futbolistas para los encuentros contra Jamaica, con algunas novedades respecto a sus primeros partidos como entrenador nacional.

Entre los regresos destacan Jesús ‘Tecatito’ Corona, Alexis Vega y el nominado al Balón de Oro, Julián Quiñones, mientras que entre las novedades sobresale el llamado de Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia.

La convocatoria del ‘Kaiser’ está conformada por:

Porteros

Raúl Rangel

Óscar García

Alex Padilla

Defensas

Rodrigo Huescas

Kevin Álvarez

César Montes

Israel Reyes

Diego Campillo

Johan Vásquez

Jesús Orozco Chiquete

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Luis Romo

Erick Sánchez

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Andrés Montaño

Santiago Sandoval

Delanteros

Isaías Violante

Roberto Alvarado

Jesús Corona

Alexis Vega

Armando León

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Armando González

Entre las ausencias destacan las de Germán Berterame, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Hugo Camberos y Henry Martín, además de Luis Chávez, quien se encuentra lesionado.

¿Cómo llegan México y Jamaica a los cuartos de final?

México comenzó la era de Rafael Márquez al frente del banquillo tricolor con el pie izquierdo, tras empatar 1-1 ante Colombia y Perú, además de sufrir la goleada por 3-0 contra Estados Unidos y la derrota 2-0 frente a Chile. En esos 4 compromisos, la Selección Mexicana solo marcó 2 goles y recibió 7.

Para esta eliminatoria, el ‘Kaiser’ podrá contar en el ataque con Julián Quiñones, quien destacó como una de las principales figuras de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, donde marcó 4 goles.

México perdió sus últimos dos compromisos ante Estados Unidos y Chile. (Foto: EFE)

Jamaica consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Nations League tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B de la Liga A, con 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate y una derrota.

Los ‘Reggae Boyz’ derrotaron 3-2 a Guatemala y 2-0 a El Salvador, perdieron 1-0 contra Honduras y cerraron la fase de grupos con un empate 1-1 ante el conjunto hondureño.

El equipo dirigido por Rudolph Speid contará con futbolistas como Andre Blake y Damion Lowe, aunque tendrá ausencias importantes, entre ellas Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson y Bobby De Cordova-Reid.

La Selección Mexicana mantiene una racha de 6 encuentros consecutivos sin perder frente a Jamaica, con 4 victorias y 2 empates.

El antecedente más reciente ocurrió en la Copa América 2024, cuando el Tricolor ganó 1-0. Un año antes, México también derrotó 3-0 a los caribeños en las semifinales de la Copa Oro 2023.

Aunque México domina los antecedentes recientes, ambos equipos empataron sus últimos 2 enfrentamientos en la Nations League. La última victoria de Jamaica sobre el Tricolor ocurrió en las semifinales de la Copa Oro 2017, cuando ganó 1-0 con un golazo de tiro libre de Kemar Lawrence.

Criterios de desempate para los cuartos de final de la Nations League entre México y Jamaica

En caso de empate en el marcador global de los cuartos de final de la Nations League, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Avanzará la selección que marque más goles fuera de casa, por lo que será clave que México logre anotar en el encuentro en la capital jamaicana.

Si la igualdad persiste, se jugarán 2 tiempos extra de 15 minutos y, de ser necesario, una tanda de penales para definir a la selección clasificada.

Además del boleto a las semifinales de la Nations League, el ganador de la eliminatoria conseguirá su clasificación directa a la Copa Oro 2027. El equipo eliminado todavía tendrá una oportunidad de acceder al torneo mediante la fase preliminar programada para marzo.