EU detiene a Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por tráfico de relojes de lujo falsos

Pedro Hernández Calderón, exportero mexicano que desarrolló gran parte de su carrera profesional con el Atlas. (Fotos: IA / Liga MX).

Pedro Hernández Calderón, exfutbolista del Atlas, fue detenido en Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en el tráfico de productos falsificados.

Un comunicado de United States Attorney’s Office Southern District of Texas informó que el exportero mexicano de 45 años permanecerá bajo custodia a la espera de que se desarrollen los procedimientos penales.

¿De qué acusan al exfutbolista Pedro Hernández-Calderón?

Al exjugador de Santos Laguna y Necaxa se le acusa de dirigir un negocio de importación y exportación de relojes falsificados en Laredo para enviarlos a compradores en México.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el pasado 5 de octubre, en Anchorage (Alaska), incautaron cuatro relojes de lujo falsificados, los cuales iban en camino a un almacén en Laredo, Texas.

“Las autoridades de Alaska colaboraron con las fuerzas del orden del sur de Texas para identificar a los responsables”, menciona el comunicado.

Las autoridades estadounidenses acusan a Pedro Hernández de participar en un negocio de importación y exportación de relojes de lujo falsificados. (Foto: www.justice.gov).

Las investigaciones encontraron que entre junio de 2025 y octubre de 2026 se enviaron a Laredo varios relojes falsificados. El precio de las piezas auténticas es de alrededor de 5.4 millones de dólares.

El mensaje de las autoridades estaba acompañado de fotografías de relojes en cuestión, con las marcas Rolex, Omega y Patek Phillipe.

En las pruebas hay fotografías, mensajes y registros de envío. “Los cargos alegan que representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que los relojes presentados para su análisis eran falsificados”.

Según United States Attorney’s Office Southern District of Texas, el exjugador podría pasar hasta 10 años en una prisión federal y ser obligado a pagar una multa de 2 millones de dólares, si es encontrado culpable.

¿Quién es Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón es un exguardameta mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Atlas. Nacido el 21 de junio de 1981, el futbolista también defendió las porterías de Santos Laguna, Delfines de Coatzacoalcos, Necaxa e Irapuato.

Su trayectoria en la Primera División mexicana quedó registrada con 32 partidos. Aunque tuvo presencia en distintos clubes, su recorrido estuvo marcado por etapas como segundo portero, incluida su participación en el Atlas durante el Clausura 2003, cuando fue suplente de José de Jesús Corona.

En la recta final de su carrera pasó por el Ascenso MX con Necaxa e Irapuato. Su último registro de actividad corresponde al Clausura 2012 y Transfermarkt señala el 1 de julio de ese año como la fecha de su retiro.