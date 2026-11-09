Horarios Liga MX Femenil: ¿Dónde ver cuartos de final del Apertura 2026?

¡Arranca la Liguilla de la Liga MX Femenil! Se terminó la fase regular y ocho equipos quedan en los cuartos de final del torneo pero solo uno de ellos se quedará con la corona del Apertura 2026.

La primera ronda de eliminación directa presenta su actividad entre semana y culmina el fin de semana con series a ida y vuelta. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Los partidos de ida se disputan el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Tigres visita a Pumas para abrir la actividad, mientras que Guadalajara viaja a la frontera para medirse con FC Juárez.

El miércoles es el turno de las otras dos series: América —vigente campeón— recibe a Toluca y Pachuca juega en casa ante Monterrey. Las Águilas terminaron como líderes de la fase regular, pero cedieron su ventaja deportiva y deben disputar primero el encuentro de ida en el Estadio Banorte en un acuerdo con la directiva de las Diablas y la Liga MX, debido a compromisos que tiene el inmueble con la NFL.

La definición de las cuatro series llega el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Tigres recibe a Pumas en el Estadio Universitario, mientras que Guadalajara juega ante FC Juárez en el Estadio Akron.

Para el domingo queda la definición de las últimas dos series con los compromisos de Monterrey y América. Las Rayadas reciben a Pachuca en el Estadio BBVA, y Toluca es local ante las Águilas en el Nemesio Diez.

De acuerdo con la agencia EFE, Tigres y América parten como favoritas. Las Amazonas cuentan con una ofensiva encabezada por Deyna Castellanos y Stephany Mayor, mientras que las azulcremas tienen entre sus filas a Geyse, máxima goleadora del torneo, y a la española Irene Guerrero.

En tanto que Juárez presume la defensa menos goleada de la competencia, comandada por la española Rocío Gálvez, y busca aprovechar esa fortaleza para contener a Chivas, equipo dirigido por Antonio Contreras.

El Pachuca contra Monterrey también tiene su atractivo para la afición. Las Tuzas cuentan con Charlyn Corral, Balón de Oro como mejor delantera del mundo, mientras que las Rayadas figuran entre los equipos con más armas y posibilidades para conquistar el campeonato.

Horarios y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Liga MX Femenil

La transmisión de los cuartos de final de la Liga MX Femenil está repartida entre distintas señales y plataformas, que van desde opciones desde la multiplataforma de Liga Femenil DND Sea, así como opciones mediante streaming y TV de paga.

La Liga MX varonil para su actividad por los partidos de la Selección Mexicana en Concacaf Nations League —pese al pendiente de Querétaro vs. Monterrey—, lo cual benefició a que los partidos de la liga femenil cuenten con horarios estelares y espacios en TV abierta en esta instancia.

Así es como se juegan los ocho partidos —considerando ida y vuelta— de los cuartos de final del Apertura 2026, con sus horarios, estadios y opciones de transmisión oficialmente anunciados por la Liga MX Femenil: