Matan a Enrique Quiñones, expitcher histórico de Tomateros de Culiacán; trabajaba como chofer

Enrique Quiñones Garzón fue el primer beísbolista en lograr un juego de sin hit ni carrera para los Tomateros de Culiacán. (Foto: Liga Mexicana de Beisbol/Archivo, Quadratrin)

El exbeisbolista profesional Enrique Quiñones Garzón, de la Liga Mexicana de Beisbol, fue asesinado la mañana de este sábado 7 de noviembre en el poblado de Villa Unión, al sur del puerto de Mazatlán.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, quienes llegaron al lugar de los hechos, el ataque ocurrió a las 8:30 horas, cuando el expelotero de los Rieleros de Aguascalientes fue atacado por personas que viajaban en un vehículo, sobre la avenida Benito Juárez, esquina con Francisco I. Madero.

El jugador quedó tendido junto a su automóvil, un Versa color blanco que utilizaba para trabajar como chofer de plataforma digital.

¿Quién era el beisbolista Enrique Quiñones Garzón?

Quiñones Garzón, de 57 años, nació el 30 de octubre de 1969 en Mazatlán, Sinaloa, y desarrolló una carrera como lanzador profesional entre 1988 y 2007, tanto en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) como en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Durante su trayectoria se desempeñó como lanzador derecho, en funciones de abridor y relevista. En la Liga Mexicana de Beisbol jugó con los Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa, Tuneros de San Luis Potosí y Dorados de Chihuahua.

En este circuito acumuló 39 victorias y 63 derrotas, además de formar parte de distintas organizaciones del beisbol mexicano durante casi 2 décadas.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió con los Tomateros de Culiacán, al convertirse en el primer lanzador del equipo en conseguir un juego sin hit ni carrera, el 21 de noviembre de 2000.

La hazaña ocurrió durante la temporada 2000-2001 de la Liga Mexicana del Pacífico, cuando Quiñones dominó a los Águilas de Mexicali y consiguió la victoria por marcador de 1-0.

Enrique Quiñones Garzón Enrique Quiñones Garzón fue el primer pitcher en lograr un juego sin hit ni carrera con los Tomateros (Foto: Archivo, LMB)

Tras su retiro como jugador profesional, continuó vinculado al béisbol como entrenador. En la temporada 2014-2015 regresó a los Tomateros de Culiacán como coach de pitcheo, dentro del cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil.

La víctima era originaria de la comisaría de La Tuna, ubicada sobre la carretera que conduce a El Recodo, al sur de la ciudad de Mazatlán. En sus últimos años se dedicaba a trabajar como chofer de plataforma digital.

La zona permaneció resguardada por personal de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, mientras peritos y agentes investigadores de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sus familiares acudan a identificarlo legalmente y presenten la documentación oficial requerida para realizar este trámite.