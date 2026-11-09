Chivas deja escapar el liderato de la Liga MX: Así queda la tabla de posiciones rumbo a la Liguilla

Chivas empató 1-1 con León en la penúltima jornada del Apertura y dejó escapar la oportunidad de tomar el liderato de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro.com)

Chivas fue incapaz de mantener la ventaja el domingo, pese a jugar en superioridad numérica, y se vio igualado 1-1 por León, con lo que dejó ir la oportunidad de asumir el liderato del torneo Apertura de la Liga MX.

Con este resultado, el Guadalajara se estancó en la tercera posición con 30 puntos, mismos que tiene Club América como segundo; Cruz Azul es líder con 32. Chivas será anfitrión de La Máquina para el cierre del campeonato en su fase regular.

León cierra la penúltima jornada dentro de la zona de Liguilla de la Liga MX como séptimos con 23 puntos.

Apertura 2026: ¿Qué equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla?

Hasta el momento, equipos que ya tienen asegurado su sitio en la Liguilla son:

Cruz Azul

América

Chivas

Toluca

Atlas

Los equipos eliminados son Tigres, Atlante, Necaxa y Ciudad Juárez.

Jornada 16: Tabla de posiciones del Apertura 2026 AL MOMENTO

Cruz Azul lidera con 32 puntos; América y Chivas les siguen con 30; Toluca y Atlas suman 27; Santos 25; Pachuca, Tijuana y León registran 22; Monterrey y Pumas 21; Querétaro 20; Puebla y San Luis 19; Tigres 15; Atlante 14; Necaxa 13 y Ciudad Juárez 11.

Tabla de goleo de la Liga MX

José Salomón Rondón lidera en solitario la tabla de goleo del Apertura 2026, con 16 tantos, seguido por Henry Martin con 11 goles.

Resultados de la jornada 16 de la Liga MX

Este domingo se disputaron Querétaro vs. Puebla y León vs. Chivas, con lo cual concluyó la jornada 16.

Atlético San Luis 0-1 Juárez

Necaxa 1-0 Tijuana

Atlante 0-2 Santos

Atlas 1-4 Pachuca

Tigres 2-3 Cruz Azul

Toluca 4-0 Monterrey

Pumas 2-2 América

Querétaro 0-2 Puebla

León 1-1 Guadalajara

Chivas deja ir el liderato de la Liga MX

Ricardo Marín puso adelante al Rebaño Sagrado a los 69 minutos; pero en la recta final llegó la igualada de Paul Saracho a los 87′.

Durante el primer tiempo, el guardameta rojiblanco Raúl Rangel evitó la caída de su marco con una oportuna intervención ante un remate de cabeza de José Alvarado.

En el complemento, León se quedó con diez hombres tras la expulsión de José Rodríguez al 53′, por una falta sobre Santiago Sandoval cuando se perfilaba al área rival.

Chivas aprovechó la ventaja numérica y generó la jugada de gol: un pase filtrado de Luis Romo para Daniel Aguirre, quien asistió a Marín para sellar el tanto visitante.

A pesar del abrumador dominio de los rojiblancos, los Panzas verdes tuvieron la oportunidad de empatar en una incursión de Jhohan Romaña, quien encontró en el área a Saracho para emparejar con un remate que Rangel no pudo desviar.

El Guadalajara llegará a la última jornada del Apertura con 30 puntos, los mismos que América, y todavía puede pelear por el liderato. (Foto: Cuartoscuro.com).

Querétaro sufre su quinta derrota consecutiva

Con goles de Kevin Velasco (9′) y Omar Moreno (36′), Puebla superó 2-0 a domicilio a Querétaro, infligiéndole su quinto descalabro en fila y complicando sus aspiraciones de clasificación.

La Franja llegó a 19 puntos en el lugar 13, manteniéndose en la pelea para la jornada final. Los Gallos Blancos se ubican en la casilla 12 con 20 unidades y requerirán de una victoria combinada con otros resultados para avanzar.

Puebla venció 2-0 a Querétaro como visitante y complicó las aspiraciones de los Gallos Blancos de avanzar a la Liguilla. (Foto: Cuartoscuro.com). (César Gómez Reyna)

¿Cuándo y dónde se juega la jornada 17 de la Liga MX 2026?

Tras el receso por la Fecha FIFA, la última jornada arrancará el viernes 20 de noviembre con los partidos Puebla vs. San Luis, Tijuana vs. Atlante y Ciudad Juárez vs. Atlas.

El sábado 21 jugarán Santos vs. León, Pachuca vs. Toluca, Pumas vs. Monterrey y Tigres vs. América.

La fase regular concluirá el domingo 22 de noviembre con los duelos Guadalajara vs. Cruz Azul y Querétaro vs. Necaxa.