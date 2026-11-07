Pumas vs. América EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino de la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM necesitará sumar puntos en casa ante América, si quiere mantener sus opciones de calificar a la Liguilla. (Foto: ChatGPT)

Un liderato y un boleto a la fiesta grande están en juego en el Clásico Capitalino. América y Pumas se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido en el que las ‘Águilas’ buscan defender la cima de la tabla, mientras que los actuales subcampeones del futbol mexicano necesitan sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Los dirigidos por Guillermo Almada llegan al Estadio Olímpico Universitario con una racha de 3 partidos consecutivos sin ganar. Aunque se mantienen en el primer lugar con 29 puntos, Chivas y Cruz Azul les pisan los talones con la misma cantidad de unidades, por lo que una derrota podría costarles la cima de la clasificación.

Del otro lado, Pumas busca aprovechar su localía y repetir lo conseguido en el Clausura 2026, cuando eliminó al América en los cuartos de final. Sin embargo, el equipo, ahora dirigido por Esteban Solari, llega al encuentro en el décimo lugar de la tabla y necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas de ubicarse entre los 8 primeros puestos del torneo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver América vs. Pumas EN VIVO?

El Clásico Capitalino entre América y Pumas se juega este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la penúltima jornada de la fase regular del Apertura 2026.

Partido: Pumas vs. América.

Pumas vs. América. Fecha: Sábado 7 de noviembre.

Sábado 7 de noviembre. Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México.

21:10 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México.

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

América llega al Clásico Capitalino con tres partidos sin conocer la victoria. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son las posibles alineaciones de América y Pumas?

Guillermo Almada tendrá que realizar modificaciones en el once titular del América debido a las lesiones y suspensiones que afectan al conjunto de Coapa. Entre las principales ausencias se encuentran Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Santiago Bueno, quien recibió una tarjeta roja frente a Toluca.

Por su parte, Esteban Solari podría mantener la base del equipo que consiguió la victoria ante Puebla.

América:

Luis Ángel Malagón.

Kevin Álvarez.

Ramón Juárez.

Santiago Ramos Mingo.

Cristian Borja.

Israel Reyes.

Érick Sánchez.

Alejandro Zendejas.

Carlos Álvarez.

Óscar Perea.

Henry Martín.

Pumas:

Keylor Navas.

Pablo Bennevendo.

Nathan Silva.

Rubén Duarte.

Rodrigo López.

Uriel Antuna.

Adalberto Carrasquilla.

Pedro Vite.

César Huerta.

Robert Morales.

Juninho Vieira.

¿Cómo llegan América y Pumas al Clásico Capitalino de Liga MX?

América llega como líder del Apertura 2026, pero atraviesa una racha de 3 partidos sin ganar. El conjunto azulcrema suma 29 puntos, producto de 8 victorias, 5 empates y 2 derrotas, con una ofensiva que registra 36 anotaciones en 15 encuentros.

En sus compromisos recientes, las ‘Águilas’ perdieron 2-1 contra Pachuca y empataron frente a Tijuana y Toluca, todos ellos disputados como locales en el Estadio Banorte. En el último partido, ante los ‘Diablos Rojos’, Henry Martín marcó un doblete que rescató el empate para el conjunto azulcrema.

El delantero mexicano es una de las principales figuras ofensivas del América, con 10 goles en el torneo. Sin embargo, Guillermo Almada tendrá que afrontar el Clásico Capitalino con varias bajas en su plantilla, justo cuando el equipo busca recuperar el triunfo y conservar el liderato.

Henry Martin es el máximo artillero del América en el Apertura 2026. (Foto: Cuartoscuro)

Pumas ocupa el décimo lugar de la clasificación con 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Los universitarios están a 2 puntos de Santos Laguna, que ocupa el octavo puesto, por lo que necesitan sumar para mantener sus posibilidades de clasificar a la Liguilla.

El conjunto de Esteban Solari llega después de vencer 2-1 a Puebla sobre la hora, gracias a las anotaciones de Juninho Vieira y Álvaro Angulo. El delantero brasileño suma 9 goles en el torneo y es uno de los jugadores más importantes del ataque universitario.

Una derrota frente al América dejaría a Pumas contra las cuerdas, ya que sus posibilidades de clasificar a la Liguilla dependerían de los resultados de equipos como Xolos, León, Santos Laguna y Monterrey, que también buscan uno de los 8 boletos a cuartos de final.

Pumas logró rescatar la victoria ante Puebla en los últimos minutos del encuentro. (Foto: Cuartoscuro)

El Clásico Capitalino también tendrá un sabor a revancha, ya que Pumas eliminó al América en los cuartos de final del Clausura 2026, después de empatar 6-6 en el marcador global y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general.

Además, el conjunto de la UNAM acumula 3 partidos consecutivos sin perder ante las ‘Águilas’. Ahora, América busca terminar con esa racha y conservar el liderato, mientras que Pumas necesita aprovechar su condición de local para mantener vivas sus aspiraciones de estar en la fiesta grande.