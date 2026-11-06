¡'Supernova: Eclipse’ ya tiene fecha! ¿Cuándo es la preventa y dónde será el evento?

‘Supernova: Eclipse’ se realizará una vez más en la Ciudad de México y la preventa de entradas comienza muy pronto. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡A ponerse los guantes! Supernova Strikers, el evento de boxeo amateur, ya está listo para su tercer round, luego de una exitosa segunda edición en la que se vivieron momentos destacados, como el triunfo de Flor Vigna sobre Alana Flores.

Mientras continúan los rumores sobre quiénes podrían participar en la nueva edición —en la que muchos esperan el regreso de figuras como Aaron Mercury—, los organizadores anunciaron la fecha de la próxima entrega, a la que llamaron ‘Eclipse’.

Al igual que en las ediciones anteriores, el evento se llevará a cabo en la Ciudad de México. Además, este viernes se dio a conocer la fecha de la preventa de boletos, así que comienza a romper el cochinito.

¿Cuándo y dónde es ‘Supernova: Eclipse’?

La nueva edición de Supernova: Eclipse se realizará el domingo 30 de mayo de 2027. El evento de boxeo entre creadores de contenido regresará a la Ciudad de México, donde reunirá nuevamente a influencers y personalidades del entretenimiento.

La sede será la Arena CDMX, recinto ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la capital del país. Se trata del mismo lugar donde se llevó a cabo la edición anterior, ‘Supernova Strikers: Génesis 2026’, el pasado 26 de abril.

De esta manera, el espectáculo mantendrá el escenario de su entrega anterior, que combinó combates de boxeo entre creadores de contenido, música en vivo y producción audiovisual. Por ahora, los organizadores únicamente han confirmado la fecha y el recinto.

¿Cuándo es la preventa de boletos de ‘Supernova: Eclipse’?

La preventa de boletos para ‘Supernova: Eclipse’ comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026 y estará disponible a través de Superboletos, plataforma encargada de la venta de entradas para el evento.

El anuncio de los organizadores también incluye un registro para las personas interesadas en asistir. Sin embargo, hasta el momento no han explicado si completar este proceso permitirá acceder a una preventa anticipada o si tendrá alguna otra ventaja.

Fecha del evento: Domingo 30 de mayo de 2027.

Domingo 30 de mayo de 2027. Fecha de preventa: Viernes 13 de noviembre de 2026.

Viernes 13 de noviembre de 2026. Dónde comprar: A través de Superboletos.

Para tener una referencia de los costos, en la edición anterior, ‘Supernova Strikers: Génesis 2026’, los boletos tuvieron precios de entre 753 y 10 mil 968 pesos, por lo que en esta ocasión podrían manejarse cifras similares.

¿Karely Ruiz peleará en ‘Supernova: Eclipse’?

La influencer Karely Ruiz adelantó que tiene planes de regresar al ring durante 2027 y que podría hacerlo en ‘Supernova: Eclipse’. Sin embargo, su participación todavía no está confirmada por los organizadores.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Karely Ruiz habló sobre sus planes de volver al boxeo y confirmó que ya comenzó a prepararse para una nueva pelea. Sobre la posibilidad de participar en ‘Supernova: Eclipse’, declaró: “Pues sí, me voy a subir, no en Ring Royale, sino en Supernova. Apenas están buscando contrincantes, pero sí, el próximo año sí voy a pelear”.

Karely Ruiz aseguró que estará en Supernova, sin embargo, aún no se publica la cartelera del evento. (Foto: Cuartoscuro.com).

Al explicar su decisión y preparación física, agregó: “Me gustó Supernova, la forma en que trabaja, la producción que tienen, entonces me quedé ahí y obviamente prepararme para que no me pase lo de Ring Royale. Entonces, ahorita ya llevo dos meses entrenando”.

Esta no es la primera ocasión en que Karely Ruiz sube al ring de Supernova. La modelo participó en ‘Génesis’, donde se enfrentó a Kim Shantal y ganó por decisión dividida.