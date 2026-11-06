31 Minutos, Inspector y Latin Mafia en el Vive Latino: Cartel OFICIAL, preventa de boletos y fechas

Los boletos para el Vive Latino comenzarán a venderse el 11 de noviembre a través de Ticketmaster. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¡Habemus cartel oficial! Luego de anunciar las fechas de su nueva edición, el festival Vive Latino compartió quiénes son los artistas que tomarán sus escenarios, entre los cuales destacan 31 Minutos, Carla Morrison y Latin Mafia.

El cartel contempla desde artistas que se han convertido en clásicos del rock latino, como Los Tres, hasta cantantes contemporáneos como Bandalos Chinos y Ed Maverick, así como exponentes de la escena urbana de la capital, entre ellos Tino El Pingüino.

Y si estabas pensando en ahorrar de aquí a que se realice el festival para comprar tus abonos, tenemos que hablar. Al igual que ha sucedido en ediciones pasadas, en esta ocasión la preventa de las entradas comenzará el próximo 11 de noviembre.

Más información en breve…