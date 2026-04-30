200 mil personas ‘bailan sin César’: 31 Minutos conquista el Zócalo de CDMX

'Mi muñeca me habló', 'El dinosaurio Anacleto' y 'Yo nunca vi televisión' fueron parte del repertorio del show de 31 Minutos en el Zócalo. [Fotografía. 31 Minutos, Cristina Ordoñez]

Pantallas gigantes, Zócalo abarrotado... “Tulio, estamos al aire”. 31 Minutos celebró una noche llena de música, diversión y, para muchos, nostalgia este Día del Niño en el corazón de la Ciudad de México.

Lo que comenzó como la parodia chilena de un noticiero, al que dan vida los títeres de un excéntrico presentador y una serie de peculiares colaboradores, hoy dio cita a miles de personas en el Zócalo, que acudieron con orejas rojas y audífonos anaranjados.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, asistieron más 200 mil personas en la plancha del Zócalo para Bailar sin César junto a Tulio Treviño, Juanín Juan Harry, Patana y Guaripolo, el personaje favorito de 31 Minutos.

¿Cómo fue el show de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México?

El show presentado, a diferencia de su actual gira en la que presentan ‘Radio Guaripolo’, se trata del espectáculo llamado ‘Yo nunca vi televisión’.

Este es un show en vivo en el que el presentador Tulio Triviño tiene que dar la “noticia más noticiosa en la historia de las noticias”: se lanzará la pizza más grande del mundo al espacio.

¿El objetivo? Provocar el primer eclipse lunar de pizza en la historia. Mientras se desarrolla la información en tiempo real, se cantan temas queridos a modo de noticias como Tangananica, Tangananá, Ríe, Diente blanco no te vayas, en una versión mezclada con Amiga de Juan Gabriel o Lala.

En el show de 31 de Minutos se entonaron las canciones más memorables del programa. [Fotografía. Angelina López]

Sin embargo, llega un gran problema una vez que se logra el lanzamiento, pues la pizza llena de queso llega a un planeta cuyos habitantes extraterrestres quieren venganza contra la Tierra.

Es así como un absurdo plan de Juan Carlos Bodoque, el personaje más coreado de la noche, logra que los invasores de la Tierra se vayan engañados y salven así al planeta... al menos por un momento.

En un segundo intento de obtener su venganza, solo hay un héroe que puede salvar al mundo: Calcetín Con Rombos Man, quien falla en el intento, pero, fiel a su pícaro estilo político, asegura que irá a detener “a unos locos” de hacer una guerra.

Luego de que toman venganza sin la necesidad de conquistar la Tierra, el show finaliza con una de las canciones más emblemáticas de 31 Minutos: Bailan sin César. Ante el incesante grito de otra, otra, el encore presenta temas como Mi muñeca me habló, El dinosaurio Anacleto y, desde luego, Yo nunca vi televisión, en voz de Tulio, Juanín, Juan Carlos y todos los personajes que aparecieron durante el show, con una duración de prácticamente dos horas.

La presentación de 31 minutos fue completamente gratuita para los asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México y se transmitió en vivo mediante medios oficiales, como Canal Once, Canal 14 o Canal 21, y congregó a miles de personas en la plaza principal del país.