¿Cuál es el setlist de 31 Minutos en el Zócalo? Este es el show que presentarán en el concierto gratis

El concierto de 31 Minutos en el Zócalo está inspirado en el primer noticiero que realizaron las marionetas y que dio origen al programa de TV. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¿Listo para ser el alma de la fiesta como Juan Carlos Bodoque? El concierto de 31 Minutos en el Zócalo tiene un setlist que parece hecho por el mismísimo Policarpo Avendaño: interpretarán canciones que han formado parte del ‘Top Top Top’ del programa.

¿Cómo lo sabemos? Poco antes del espectáculo, Álvaro Díaz, creador del programa, y Pedro Peirano, guionista, compartieron con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que presentarán el show ‘Yo nunca vi televisión’.

Se trata de un espectáculo distinto al que realizaron en el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional, recintos a los que llegaron con el Radio Guaripolo Tour. En esta ocasión, el “personaje favorito de los niños de 31 Minutos” no será el protagonista.

El espectáculo que 31 Minutos hará en el Zócalo es el de 'Yo nunca vi televisión'. (Foto: Cuartoscuro) (Adolfo Vladimir)

¿De qué trata el show ‘Yo nunca vi televisión’ de 31 Minutos?

Los famosos periodistas de Titirilquén llegarán a la Ciudad de México para recrear su ya conocido noticiero en la plancha del Zócalo, con Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y el resto del elenco.

‘Yo nunca vi televisión’ es un show centrado en la transmisión del noticiero, con las conocidas notas verdes, reportajes desde la dimensión hermosa y desconocida y, por supuesto, el ‘Top Top Top’. En pocas palabras, es como ver un capítulo en vivo.

La trama refleja la esencia del espectáculo: “Tulio va a tener que dar una noticia muy importante, probablemente la más relevante de su carrera, y eso lo tiene muy impactado”, indica la Gaceta UNAM.

Como dato curioso, ‘Yo nunca vi televisión’ está inspirado en el primer programa que realizaron, creado para un concurso del Consejo Nacional de Televisión Chileno.

Este ofrecía un fondo para mejorar la calidad de los programas infantiles. La Gaceta UNAM explica que el show debía durar 30 minutos, pero Álvaro y Pedro lo hicieron de 31. Su propuesta fue la ganadora y dio origen al programa de televisión.

¿Cuál es el setlist de 31 Minutos para su concierto en el Zócalo? Esto sabemos

De acuerdo con el sitio web de 31 Minutos, actualizado en 2022, este es el setlist base del show ‘Yo nunca vi televisión’:

Show principal

31 minutos instrumental

La desgracia ajena

31 minutos instrumental

Rin Raja

Tangananica-Tangananá

Drácula, Calígula, Tarántula

Pepe Lota

Perro chico

Doggy style

Pizza de la vida

Ríe

Señora interesante

Diente blanco, no te vayas

Mundo interior

Objeción denegada

Himno de Siluris

Regla primordial

Lala

Calcetín con rombos man

Son pololos

Equilibrio espiritual

Ritmo sideral

Bailan sin cesar

Bis

Mi muñeca me habló

Arwrarwrirwrarwro

Anacleto

Yo nunca vi televisión

Concierto gratis en el Zócalo: ¿Dónde ver el show de 31 Minutos EN VIVO?

La televisión no es tan ‘fome’ como parece, ya que el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México tendrá transmisión en vivo a través de los siguientes canales públicos:

Canal 14

Capital 21

Canal Once

TV Migrante

El concierto de 31 Minutos se puede ver a través de televisión abierta. (Foto: Cuartoscuro) (Arturo Pérez Alfonso)

Capital 21 también informó que el evento podrá seguirse mediante sus cuentas oficiales en redes sociales. En todos los casos, la transmisión inicia este jueves 30 de abril a las 7:00 de la noche.