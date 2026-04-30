¿Cuál es el setlist de 31 Minutos en el Zócalo? Este es el show que presentarán en el concierto gratis

¿Listo para ser el alma de la fiesta como Juan Carlos Bodoque? El concierto de 31 Minutos en el Zócalo tiene un setlist que parece hecho por el mismísimo Policarpo Avendaño: interpretarán canciones que han formado parte del ‘Top Top Top’ del programa.
¿Cómo lo sabemos? Poco antes del espectáculo, Álvaro Díaz, creador del programa, y Pedro Peirano, guionista, compartieron con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que presentarán el show ‘Yo nunca vi televisión’.
Se trata de un espectáculo distinto al que realizaron en el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional, recintos a los que llegaron con el Radio Guaripolo Tour. En esta ocasión, el “personaje favorito de los niños de 31 Minutos” no será el protagonista.
¿De qué trata el show ‘Yo nunca vi televisión’ de 31 Minutos?
Los famosos periodistas de Titirilquén llegarán a la Ciudad de México para recrear su ya conocido noticiero en la plancha del Zócalo, con Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y el resto del elenco.
‘Yo nunca vi televisión’ es un show centrado en la transmisión del noticiero, con las conocidas notas verdes, reportajes desde la dimensión hermosa y desconocida y, por supuesto, el ‘Top Top Top’. En pocas palabras, es como ver un capítulo en vivo.
La trama refleja la esencia del espectáculo: “Tulio va a tener que dar una noticia muy importante, probablemente la más relevante de su carrera, y eso lo tiene muy impactado”, indica la Gaceta UNAM.
Como dato curioso, ‘Yo nunca vi televisión’ está inspirado en el primer programa que realizaron, creado para un concurso del Consejo Nacional de Televisión Chileno.
Este ofrecía un fondo para mejorar la calidad de los programas infantiles. La Gaceta UNAM explica que el show debía durar 30 minutos, pero Álvaro y Pedro lo hicieron de 31. Su propuesta fue la ganadora y dio origen al programa de televisión.
¿Cuál es el setlist de 31 Minutos para su concierto en el Zócalo? Esto sabemos
De acuerdo con el sitio web de 31 Minutos, actualizado en 2022, este es el setlist base del show ‘Yo nunca vi televisión’:
Show principal
- 31 minutos instrumental
- La desgracia ajena
- 31 minutos instrumental
- Rin Raja
- Tangananica-Tangananá
- Drácula, Calígula, Tarántula
- Pepe Lota
- Perro chico
- Doggy style
- Pizza de la vida
- Ríe
- Señora interesante
- Diente blanco, no te vayas
- Mundo interior
- Objeción denegada
- Himno de Siluris
- Regla primordial
- Lala
- Calcetín con rombos man
- Son pololos
- Equilibrio espiritual
- Ritmo sideral
- Bailan sin cesar
Bis
- Mi muñeca me habló
- Arwrarwrirwrarwro
- Anacleto
- Yo nunca vi televisión
Concierto gratis en el Zócalo: ¿Dónde ver el show de 31 Minutos EN VIVO?
La televisión no es tan ‘fome’ como parece, ya que el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México tendrá transmisión en vivo a través de los siguientes canales públicos:
- Canal 14
- Capital 21
- Canal Once
- TV Migrante
Capital 21 también informó que el evento podrá seguirse mediante sus cuentas oficiales en redes sociales. En todos los casos, la transmisión inicia este jueves 30 de abril a las 7:00 de la noche.