Ricardo La Volpe recula tras polémica por llamar ‘vendidos’ a los mexicanos: ‘Siempre he agradecido el cariño’

Ricardo La Volpe no dirige desde su paso por Toluca en 2019 (Foto: Cuartoscuro).

El exportero y entrenador Ricardo La Volpe respondió a la polémica que provocó una declaración sobre los mexicanos durante la previa de la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina.

El exDT de la Selección Mexicana publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que su comentario surgió dentro de una conversación informal y negó que buscara ofender a México o a su gente.

La controversia comenzó después de que se difundiera un video grabado en un aeropuerto, donde La Volpe respondió a un aficionado que le preguntó por la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, donde refirió a que él como argentino ‘no se vende’, lo cual comparó directamente como los mexicanos.

La Volpe fue entrenador de México en Alemania 2006 [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué dijo Ricardo La Volpe tras la polémica por llamar ‘vendidos’ a los mexicanos?

En su publicación de Instagram, La Volpe explicó el contexto en el que respondió sobre la selección a la que apoyaría en la final del Mundial. El entrenador argentino rechazó que existiera una intención de faltar al respeto a México.

“Quiero aclarar un comentario que ha circulado en redes. La respuesta fue en un contexto de una conversación informal en la que me preguntaron a qué selección apoyaba. Mi respuesta fue simple: soy argentino y, naturalmente, apoyo a Argentina”, escribió.

El extécnico de México también afirmó que mantiene agradecimiento hacia el país por su trayectoria profesional. “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto a México ni a su gente. A lo largo de mi carrera siempre he agradecido el cariño y las oportunidades que este país me ha dado”, agregó en su mensaje.

La Volpe cerró su posicionamiento con un llamado a revisar el contexto completo de sus declaraciones antes de emitir un juicio, aunque sin ofrecer tal cual una disculpa.

“Gracias a quienes escuchan el mensaje completo antes de sacar conclusiones. Seguimos enfocados en lo que realmente importa: el fútbol”, concluyó el exportero.

¿Qué dijo La Volpe sobre los mexicanos antes de la final del Mundial 2026?

Horas antes de la final entre Argentina y España, un aficionado abordó a Ricardo La Volpe en un aeropuerto y le preguntó qué selección apoyaría. El exentrenador respondió que respaldaba a Argentina por su nacionalidad.

Sin embargo, lo más llamativo en redes sociales fue la frase referente a los mexicanos: “¿Qué querés que te diga? Soy argentino, ¿qué querés que te diga? Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos”.

El video circuló rápidamente mediante redes sociales y provocó una ola de críticas hacia el analista, debido al vínculo que mantiene con el futbol mexicano.

Y es que La Volpe ha vivido muchos años en México. En 1979 llegó para reforzar la portería de los Potros de Hierro del Atlante y posteriormente pasó por el Oaxtepec, equipo en que el ‘Bigotón’ se retiró.

Como entrenador, ha tenido una amplia carrera en el futbol mexicano, pasando por clubes como Atlante, América, Atlas, Monterrey, Chivas, Jaguares de Chiapas y, más recientemente, Toluca.

La Volpe, además, fue el entrenador de la Selección Mexicana entre 2002 y 2006, es decir, prácticamente todo el proceso del Mundial de Alemania, donde México se fue eliminado en octavos de final ante Argentina. Actualmente, es comentarista para la cadena TUDN.