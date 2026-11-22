Antonio Carlos ‘Negro’ Santos asegura que su empresa realizó trabajos especializados para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no recibió el pago porque, según denuncia, la compañía con la que terminaron los recursos realizó un presunto fraude.

En videos publicados mediante su cuenta de Instagram, el exfutbolista brasileño pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y explicó cómo habría ocurrido la operación.

¿Qué denuncia Antonio Carlos Santos sobre Pemex?

El exjugador del América dijo que funcionarios de la Región Marina Suroeste de Pemex solicitaron, entre 2020 y 2023, análisis de riesgos de proceso y otros servicios técnicos para distintas instalaciones de la región. Su empresa, Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), presentó propuestas técnicas y económicas que, según su versión, fueron aceptadas.

“Presentamos la propuesta técnica económica que fue aceptada”, relató y detalló que su compañía trabajó en las plataformas Apkatun, Pol Alfa y Litoral A.

El problema, sostiene, apareció al gestionar los pagos. “Pemex busca como mecanismo a varias empresas. Primero con Pipsa, luego fue con Subtec y después llegó con Mexxus”, explicó.

Santos señala por la falta de pagos a Mexxus Drilling International. Según su relato, Pemex pagó directamente a esa compañía, aunque SCTPA habría sido la encargada de realizar y entregar los trabajos.

“Pemex paga directamente a Mexxus Drilling, pero Mexxus Drilling no entrega nada”, afirmó. “El que entregó los trabajos directamente a Pemex fue la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas”.

La empresa reclama el pago de 21 servicios especializados, por una cantidad equivalente a cientos de millones de pesos, de acuerdo con el diario AS.

El exfutbolista cuestionó que Pemex sostenga que SCTPA no tenía un contrato directo, puesto que asegura que aparece como ejecutora en registros administrativos y que conserva documentos para respaldar su participación.

“¿Cómo puedo no tener contrato directo si yo aparezco como ejecutor, aparezco en el RAF, (...) tengo sus oficios de entrega, tengo todo lo comprobable para poder demostrar que trabajamos directamente?”, dijo. “Pemex le pagó a Mexus que no entregó nada. Ahí está el fraude”, reiteró.

¿Por qué Antonio Carlos Santos pidió ayuda a Claudia Sheinbaum?

El ‘Negro’ Santos dijo que lleva alrededor de tres años intentando resolver el adeudo. Explicó que la empresa y él, como apoderado, presentaron una denuncia ante Atención Ciudadana de la Presidencia, pero no han obtenido una solución.

“Ya llevamos 3 años callados, no buscando problema, tratando de que solucionen nuestros pagos”, contó. “Hemos sido atendidos, pero no resueltos”.

En otro video dirigido a Sheinbaum, Santos defendió que mediante su empresa da trabajo, inversión y empleos en el país. “Hoy, después de cumplir con mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso”, pidió.

SCTPA se constituyó en 2012 en Boca del Río, Veracruz. Ofrece análisis de riesgos, seguridad industrial, planes de respuesta ante emergencias y diagnósticos energéticos. Emma Portugal, esposa del exjugador, figura como accionista mayoritaria.

“México me dio una oportunidad, hoy solo pido que también me escuche mi voz”, concluyó Santos, quien pidió que no quede impune la empresa a la que señala y acentuó que no busca privilegios sino únicamente lo justo.